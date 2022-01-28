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Лавров назвал ситуацию на Украине милитаристским психозом

Лавров назвал ситуацию на Украине милитаристским психозом - РИА Новости, 28.01.2022

Лавров назвал ситуацию на Украине милитаристским психозом

Россия не исключает, что кое-кто хотел бы спровоцировать Киев на войну, но Москва ее не хочет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T13:18

2022-01-28T13:18

2022-01-28T13:18

киев

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дмитрий песков

сергей лавров

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Россия не исключает, что кое-кто хотел бы спровоцировать Киев на войну, но Москва ее не хочет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Если это зависит от Российской Федерации - войны не будет. Но я не исключаю, что кое-кто хотел бы спровоцировать военные действия. И киевский режим не контролирует огромные количества военнослужащих", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио "Комсомольская правда"."Значительная часть находящихся там (на линии соприкосновения в Донбассе - ред.) - это бывшие добровольческие батальоны, нынешние какие-то батальоны территориальной обороны, отряды сопротивления народного. Им раздают уже ПЗРК и призывают приносить с собой охотничьи ружья, потому что на всех не хватит ПЗРК. Это просто милитаристский психоз. И то, что там у кого-то дрогнут нервы, как у бойца, который застрелил пятерых своих сослуживцев, я не могу исключать", - добавил министр.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.

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киев, москва, дмитрий песков, сергей лавров, ситуация в днр и лнр, россия