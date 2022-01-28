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Лавров ответил на вопрос о возможности войны
Лавров ответил на вопрос о возможности войны - РИА Новости, 29.01.2022
Лавров ответил на вопрос о возможности войны
Россия не хочет войны, но не позволит пренебрегать своими интересами, заявил в интервью Sputnik и трем другим радиостанциям глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-28T11:07
2022-01-29T00:36
в мире
сергей лавров
россия
сша
нато
восточная европа
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Россия не хочет войны, но не позволит пренебрегать своими интересами, заявил в интервью Sputnik и трем другим радиостанциям глава МИД Сергей Лавров.Лавров подчеркнул, что предложения по гарантиям безопасности — это не ультиматум и в них нет ничего запредельного, просто Москва хочет, чтобы с ней работали честно.Министр отметил, что переговоры с США и НАТО по этой теме еще не завершены и в ответе на российскую инициативу есть "рациональные зерна". Однако Запад "выдирает" из положений ОБСЕ по неделимости безопасности только то, что выгодно ему.В этой связи Москва намерена направить всем своим коллегам запрос с требованием объяснить, как они собираются выполнять пункты этого документа. Параллельно Россия готовит ответ Вашингтону и Брюсселю, сейчас идет его межведомственная проработка.Лавров отдельно остановился на реакции США и НАТО на присланные ранее проекты по безопасности, назвав первую "верхом дипломатии", вторую — "очень идеологизированной". Он добавил, что ему стыдно за тех, кто писал ответ альянса. Подробности не приводятся, так как западные партнеры просили не обнародовать их.При этом министр напомнил, что Москву не устраивает отношение к главной проблеме — расширению НАТО. Если США продолжат настаивать на том, что они не изменят своей позиции, то они должны понимать, что и Россия своей менять не будет, заявил глава МИД."Просто у них позиция основана на фальшивых доводах, на прямом перевирании фактов, а наша позиция основана на том, под чем все подписались. И здесь я не вижу какой-либо возможности для компромисса. Иначе о чем договариваться, если старые решения они откровенно саботируют и перевирают. Это будет для нас ключевым тестом", — уточнил он.По мнению Лаврова, Запад не может увернуться от ответа на вопрос, почему они не выполняют то, под чем подписались их президенты.Непосредственно об Украине Лавров сказал, что необходимо заставить Киев выполнять Минские соглашения — "тогда все будет в порядке". Но, по его словам, там поняли, что Берлин и Париж не будут к этому склонять.Теперь США используют Зеленского и его режим в русофобских начинаниях, чтобы нагнетать напряженность внутри Украины, добавил он."И главная цель Вашингтона в данном случае совсем не судьба Украины — им важно нагнетать напряженность вокруг Российской Федерации, чтобы закрыть эту тему и потом заниматься Китаем, как сами американские политологи пишут", — считает дипломат.При этом, заключил Лавров, Москва готова обсуждать с украинским президентом нормализацию отношений, но не Донбасс, так как это внутриукраинская тема.Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий и это не должно никого волновать.Российская сторона также напоминает, что не входит в число участников внутриукраинского конфликта и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Украины, которая не соблюдает Минские соглашения. Документ предусматривает прекращение огня в Донбассе, но Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ, а основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.На этом фоне в конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главной вопрос — о нерасширении альянса.
https://ria.ru/20220128/rossiya-1769931901.html
https://ria.ru/20220128/politika-1769850685.html
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в мире, сергей лавров, россия, сша, нато, восточная европа
11:07 28.01.2022 (обновлено: 00:36 29.01.2022)
 
Лавров ответил на вопрос о возможности войны

Глава МИД Лавров: Россия не заинтересована в войне

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Россия не хочет войны, но не позволит пренебрегать своими интересами, заявил в интервью Sputnik и трем другим радиостанциям глава МИД Сергей Лавров.

"Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим", — добавил он в эфире станций Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".

Лавров подчеркнул, что предложения по гарантиям безопасности — это не ультиматум и в них нет ничего запредельного, просто Москва хочет, чтобы с ней работали честно.
Министр отметил, что переговоры с США и НАТО по этой теме еще не завершены и в ответе на российскую инициативу есть "рациональные зерна". Однако Запад "выдирает" из положений ОБСЕ по неделимости безопасности только то, что выгодно ему.
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В этой связи Москва намерена направить всем своим коллегам запрос с требованием объяснить, как они собираются выполнять пункты этого документа. Параллельно Россия готовит ответ Вашингтону и Брюсселю, сейчас идет его межведомственная проработка.
Лавров отдельно остановился на реакции США и НАТО на присланные ранее проекты по безопасности, назвав первую "верхом дипломатии", вторую — "очень идеологизированной". Он добавил, что ему стыдно за тех, кто писал ответ альянса. Подробности не приводятся, так как западные партнеры просили не обнародовать их.
При этом министр напомнил, что Москву не устраивает отношение к главной проблеме — расширению НАТО.
"Он (ответ. — Прим. ред.) совсем нас не может удовлетворить <...>: почему Запад не выполняет свои обязательства о неделимости безопасности и игнорирует наши интересы, хотя они предельно открыто и понятно обозначены", — пояснил он.
Если США продолжат настаивать на том, что они не изменят своей позиции, то они должны понимать, что и Россия своей менять не будет, заявил глава МИД.
"Просто у них позиция основана на фальшивых доводах, на прямом перевирании фактов, а наша позиция основана на том, под чем все подписались. И здесь я не вижу какой-либо возможности для компромисса. Иначе о чем договариваться, если старые решения они откровенно саботируют и перевирают. Это будет для нас ключевым тестом", — уточнил он.
По мнению Лаврова, Запад не может увернуться от ответа на вопрос, почему они не выполняют то, под чем подписались их президенты.
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Разговор с Россией на условиях Москвы: Европа не хочет жертвовать собой
Непосредственно об Украине Лавров сказал, что необходимо заставить Киев выполнять Минские соглашения — "тогда все будет в порядке". Но, по его словам, там поняли, что Берлин и Париж не будут к этому склонять.

"Вот как сказал (президент Украины Владимир. — Прим. ред.) Зеленский: нам не нравятся минские договоренности, но они важны, поскольку позволяют сохранять санкции Запада против России, все. Вот обнаженный цинизм, больше ничего. Но они понимают, что теперь им все можно делать", — напомнил глава МИД.

Теперь США используют Зеленского и его режим в русофобских начинаниях, чтобы нагнетать напряженность внутри Украины, добавил он.
"И главная цель Вашингтона в данном случае совсем не судьба Украины — им важно нагнетать напряженность вокруг Российской Федерации, чтобы закрыть эту тему и потом заниматься Китаем, как сами американские политологи пишут", — считает дипломат.
При этом, заключил Лавров, Москва готова обсуждать с украинским президентом нормализацию отношений, но не Донбасс, так как это внутриукраинская тема.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
Инфографика
Посмотреть

Украинский вопрос и переговоры с Западом

В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий и это не должно никого волновать.
Российская сторона также напоминает, что не входит в число участников внутриукраинского конфликта и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Украины, которая не соблюдает Минские соглашения. Документ предусматривает прекращение огня в Донбассе, но Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
Инфографика
Посмотреть
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ, а основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
На этом фоне в конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.
Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главной вопрос — о нерасширении альянса.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
Инфографика
 
В миреСергей ЛавровРоссияСШАНАТОВосточная Европа
 
 
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