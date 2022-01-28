https://ria.ru/20220128/volya-1769991700.html

Медведчук раскритиковал Зеленского за отсутствие политической воли

Медведчук раскритиковал Зеленского за отсутствие политической воли - РИА Новости, 28.01.2022

Медведчук раскритиковал Зеленского за отсутствие политической воли

Политической воли у президента Украины Владимира Зеленского на установление мира в Донбассе пока нет, считает глава политического совета украинской партии... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T14:42

2022-01-28T14:42

2022-01-28T14:42

в мире

украина

владимир зеленский

донбасс

виктор медведчук

ситуация в днр и лнр

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Политической воли у президента Украины Владимира Зеленского на установление мира в Донбассе пока нет, считает глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук."И поведение представителя офиса президента (Украины – ред.) в Париже на встрече с ( замглавы администрации президента РФ Дмитрием- ред.) Козаком и другими политическими советниками, и поведение Зеленского в последние дни, в том числе и с учетом этого сообщения, говорит об одном: что пока, к огромному моему сожалению, политической воли у Зеленского и его окружения на установление мира в Украине, мира на Донбассе нет", - сказал Медведчук в пятницу в эфире "Россия 24".Он уточнил, что такое категорическое утверждение основывается именно на этих наблюдениях. "А разговоры, сплетни, слухи о якобы вторжении российских войск, о ведении войны, об угрозах со стороны России – это все, чтобы отвлечь внимание от тех актуальных проблем, которые порождены властью Зеленского, и которые власти Зеленского не решают в интересах наших граждан", - добавил украинский политик.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220128/politika-1769850685.html

https://ria.ru/20220128/zelenskiy-1769910814.html

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донбасс

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в мире, украина, владимир зеленский, донбасс, виктор медведчук, ситуация в днр и лнр, оппозиционная платформа - за жизнь