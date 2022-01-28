Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220128/vertolet-1770027571.html
Три человека пострадали из-за жесткой посадки Ми-8 в Ульяновской области
Три человека пострадали из-за жесткой посадки Ми-8 в Ульяновской области - РИА Новости, 28.01.2022
Три человека пострадали из-за жесткой посадки Ми-8 в Ульяновской области
При жесткой посадке военного вертолета на лед Волги пострадали три человека, сообщил Минздрав Ульяновской области. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T16:52
2022-01-28T17:32
происшествия
ульяновская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
ми-8
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1770022682_0:163:2353:1486_1920x0_80_0_0_c893812a635e89e13cf1dc5e448dba39.jpg
САМАРА, 28 янв — РИА Новости. При жесткой посадке военного вертолета на лед Волги пострадали три человека, сообщил Минздрав Ульяновской области.Инцидент произошел в районе санатория "Дубки", где Ми-8 совершал плановый полет. В Минобороны при этом заявили, что пострадавших нет."По оперативной информации &lt;…&gt;, в результате падения пострадало три человека. На место оперативно выехали спасатели и медицинские работники для эвакуации и оказания помощи пострадавшим", — говорится в релизе Минздрава.На месте аварии дежурит бригада Ульяновской районной больницы, дополнительно к ним направляются еще две бригады Центра медицины катастроф и Ульяновской районной больницы.
https://ria.ru/20220118/posadka-1768393656.html
ульяновская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1770022682_0:0:2353:1764_1920x0_80_0_0_dd5e6dcee7a22f62c8c844fd3d34d66b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ульяновская область, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-8, россия
16:52 28.01.2022 (обновлено: 17:32 28.01.2022)
 
Три человека пострадали из-за жесткой посадки Ми-8 в Ульяновской области

Три человека пострадали после падения военного вертолета Ми-8 в Ульяновской области

© РИА Новости / Алексей ДаничевВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Вертолет Ми-8
Читать ria.ru в
САМАРА, 28 янв — РИА Новости. При жесткой посадке военного вертолета на лед Волги пострадали три человека, сообщил Минздрав Ульяновской области.
Инцидент произошел в районе санатория "Дубки", где Ми-8 совершал плановый полет. В Минобороны при этом заявили, что пострадавших нет.
"По оперативной информации <…>, в результате падения пострадало три человека. На место оперативно выехали спасатели и медицинские работники для эвакуации и оказания помощи пострадавшим", — говорится в релизе Минздрава.
На месте аварии дежурит бригада Ульяновской районной больницы, дополнительно к ним направляются еще две бригады Центра медицины катастроф и Ульяновской районной больницы.
Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 15:40
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе
 
ПроисшествияУльяновская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ми-8Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:42Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира
00:38В Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и Зеленского
00:36На Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводе
00:00На Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном море
23:56Зеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"
23:54Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во Врбетице
23:47ЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в Россию
23:32В США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИ
23:22В Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войну
23:17Росстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 год
22:59В Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожаре
22:57МИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в Мюнхене
22:48ЕС готовит ответ на возможные российские санкции
22:42Росстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 году
22:40В ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в Донбассе
22:36Нацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал вину
22:35В США заявили, что не будут участвовать в боевых операциях на Украине
22:30В Пентагоне сообщили о готовности войск к переброске в Европу
22:29США не считают конфликт на Украине неизбежным, заявил глава Пентагона
22:25Глеб Панфилов получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру
Лента новостейМолния
Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мираВ Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и ЗеленскогоНа Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводеНа Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном мореЗеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во ВрбетицеЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в РоссиюВ США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИВ Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войнуРосстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 годВ Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожареМИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в МюнхенеЕС готовит ответ на возможные российские санкцииРосстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 годуВ ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в ДонбассеНацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал винуВ США заявили, что не будут участвовать в боевых операциях на УкраинеВ Пентагоне сообщили о готовности войск к переброске в ЕвропуСША не считают конфликт на Украине неизбежным, заявил глава ПентагонаГлеб Панфилов получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру