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Три человека пострадали из-за жесткой посадки Ми-8 в Ульяновской области

Три человека пострадали из-за жесткой посадки Ми-8 в Ульяновской области - РИА Новости, 28.01.2022

Три человека пострадали из-за жесткой посадки Ми-8 в Ульяновской области

При жесткой посадке военного вертолета на лед Волги пострадали три человека, сообщил Минздрав Ульяновской области. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T16:52

2022-01-28T16:52

2022-01-28T17:32

происшествия

ульяновская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

ми-8

россия

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САМАРА, 28 янв — РИА Новости. При жесткой посадке военного вертолета на лед Волги пострадали три человека, сообщил Минздрав Ульяновской области.Инцидент произошел в районе санатория "Дубки", где Ми-8 совершал плановый полет. В Минобороны при этом заявили, что пострадавших нет."По оперативной информации <…>, в результате падения пострадало три человека. На место оперативно выехали спасатели и медицинские работники для эвакуации и оказания помощи пострадавшим", — говорится в релизе Минздрава.На месте аварии дежурит бригада Ульяновской районной больницы, дополнительно к ним направляются еще две бригады Центра медицины катастроф и Ульяновской районной больницы.

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ульяновская область

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происшествия, ульяновская область, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-8, россия