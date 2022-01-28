https://ria.ru/20220128/vengriya-1770035895.html

Венгрия ведет переговоры о размещении в стране дополнительных сил НАТО

Венгрия ведет переговоры о размещении в стране дополнительных сил НАТО - РИА Новости, 28.01.2022

Венгрия ведет переговоры о размещении в стране дополнительных сил НАТО

Будапешт получил запрос от США на размещение дополнительных войск, теперь вопрос согласовывает министерство обороны, заявил министр иностранных дел Венгрии... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T17:21

2022-01-28T17:21

2022-01-28T17:40

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Будапешт получил запрос от США на размещение дополнительных войск, теперь вопрос согласовывает министерство обороны, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.В четверг телеканал Sky News сообщил, что страны-члены НАТО рассматривают возможность создания новых боевых подразделений из тысячи человек в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. Отмечается, что новые подразделения будут похожи на те, которые существуют в странах Балтии и Польше."Мы действительно получили запрос от США на размещение иностранных войск. Министерство обороны согласовывает этот вопрос. О тысяче человек я ни от кого не слышал", - сказал Сийярто на брифинге. Трансляция велась в его аккаунте в Facebook.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20211231/peregovory-1766266136.html

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в мире, сша, венгрия, нато, петер сийярто, мид венгрии