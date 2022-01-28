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В МИД Венгрии выступили против новой холодной войны между Россией и Западом
В МИД Венгрии выступили против новой холодной войны между Россией и Западом - РИА Новости, 28.01.2022
В МИД Венгрии выступили против новой холодной войны между Россией и Западом
Венгрия не хочет новой холодной войны, выступает за переговоры РФ и Запада, сообщает газета Financial Times со ссылкой на МИД страны на фоне сообщений о планах... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T10:57
2022-01-28T11:19
в мире
венгрия
нато
россия
мид венгрии
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Венгрия не хочет новой холодной войны, выступает за переговоры РФ и Запада, сообщает газета Financial Times со ссылкой на МИД страны на фоне сообщений о планах НАТО разместить дополнительные силы на восточном фланге альянса.В четверг американский телеканал CNN сообщил, что США и союзники обсуждают размещение дополнительных сил на восточном фланге НАТО до "потенциальной" эскалации вокруг Украины. По данным телеканала, среди стран, рассматривающих возможность размещения дополнительных сил, - Румыния, Болгария и Венгрия."МИД Венгрии сообщил FT, что страна хочет "избежать новой холодной войны" и предпочитает прямые переговоры между Россией и Западом, а не усиление напряженности", - приводит издание комментарий внешнеполитического ведомства Венгрии по поводу сообщений о планах по участию страны в наращивании сил НАТО.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220127/nato-1769828191.html
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в мире, венгрия, нато, россия, мид венгрии
10:57 28.01.2022 (обновлено: 11:19 28.01.2022)
 
В МИД Венгрии выступили против новой холодной войны между Россией и Западом

МИД Венгрии выступил за переговоры России и Запада и против новой холодной войны

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВид на цепной мост Сечени и восточную часть города Пешт в Будапеште
Вид на цепной мост Сечени и восточную часть города Пешт в Будапеште - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Вид на цепной мост Сечени и восточную часть города Пешт в Будапеште
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Венгрия не хочет новой холодной войны, выступает за переговоры РФ и Запада, сообщает газета Financial Times со ссылкой на МИД страны на фоне сообщений о планах НАТО разместить дополнительные силы на восточном фланге альянса.
В четверг американский телеканал CNN сообщил, что США и союзники обсуждают размещение дополнительных сил на восточном фланге НАТО до "потенциальной" эскалации вокруг Украины. По данным телеканала, среди стран, рассматривающих возможность размещения дополнительных сил, - Румыния, Болгария и Венгрия.
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"МИД Венгрии сообщил FT, что страна хочет "избежать новой холодной войны" и предпочитает прямые переговоры между Россией и Западом, а не усиление напряженности", - приводит издание комментарий внешнеполитического ведомства Венгрии по поводу сообщений о планах по участию страны в наращивании сил НАТО.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
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