https://ria.ru/20220128/vengriya-1769926895.html
В МИД Венгрии выступили против новой холодной войны между Россией и Западом
В МИД Венгрии выступили против новой холодной войны между Россией и Западом - РИА Новости, 28.01.2022
В МИД Венгрии выступили против новой холодной войны между Россией и Западом
Венгрия не хочет новой холодной войны, выступает за переговоры РФ и Запада, сообщает газета Financial Times со ссылкой на МИД страны на фоне сообщений о планах... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T10:57
2022-01-28T10:57
2022-01-28T11:19
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Венгрия не хочет новой холодной войны, выступает за переговоры РФ и Запада, сообщает газета Financial Times со ссылкой на МИД страны на фоне сообщений о планах НАТО разместить дополнительные силы на восточном фланге альянса.В четверг американский телеканал CNN сообщил, что США и союзники обсуждают размещение дополнительных сил на восточном фланге НАТО до "потенциальной" эскалации вокруг Украины. По данным телеканала, среди стран, рассматривающих возможность размещения дополнительных сил, - Румыния, Болгария и Венгрия."МИД Венгрии сообщил FT, что страна хочет "избежать новой холодной войны" и предпочитает прямые переговоры между Россией и Западом, а не усиление напряженности", - приводит издание комментарий внешнеполитического ведомства Венгрии по поводу сообщений о планах по участию страны в наращивании сил НАТО.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220127/nato-1769828191.html
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в мире, венгрия, нато, россия, мид венгрии
10:57 28.01.2022 (обновлено: 11:19 28.01.2022)
В МИД Венгрии выступили против новой холодной войны между Россией и Западом
МИД Венгрии выступил за переговоры России и Запада и против новой холодной войны