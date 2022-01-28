https://ria.ru/20220128/venesuela-1769908338.html

Российский посол рассказал о сотрудничестве с Венесуэлой в сфере ВТС

Российский посол рассказал о сотрудничестве с Венесуэлой в сфере ВТС - РИА Новости, 28.01.2022

Российский посол рассказал о сотрудничестве с Венесуэлой в сфере ВТС

Сфера взаимных интересов Москвы и Каракаса в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) ограничивается законами Венесуэлы, в остальном - это гармоничное... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T09:16

2022-01-28T09:16

2022-01-28T09:33

каракас

венесуэла

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152617/41/1526174118_0:71:3389:1977_1920x0_80_0_0_e70eb608f62067c2ffafe97069495fbe.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 янв - РИА Новости. Сфера взаимных интересов Москвы и Каракаса в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) ограничивается законами Венесуэлы, в остальном - это гармоничное сочетание потребностей и возможностей, заявил РИА Новости посол России Сергей Мелик-Багдасаров."На практике потенциальная сфера приложения взаимных интересов в этой области ограничивается Конституцией Венесуэлы, внутренним законодательством страны и ее международными обязательствами. В остальном - это гармоничное сочетание потребностей и возможностей", - сказал дипломат.Он также напомнил, что венесуэльские партнеры неизменно, с большим интересом и успешно принимают участие в различных мероприятиях, проводимых в России."Взять хотя бы победу венесуэльской команды на этапе танкового биатлона на Армейских играх в 2021 году. Они всегда желанные гости! Впереди, и в этом нет никаких сомнений, профиль участия Венесуэлы в мероприятиях по повышению профессиональной подготовки военных, а также их интерес к различным тематическим выставкам и другим, в том числе образовательным программам, будет лишь расти", - сказал Мелик-Багдасаров.Отвечая на вопрос о том, ведется ли работа по подготовке визитов представителей Минобороны Венесуэлы в Россию и наоборот, он отметил, что "представители оборонных ведомств двух стран поддерживают контакты на постоянной основе"."Работа ведется планово, по всей повестке дня и, разумеется, с учетом актуальных потребностей, которые диктует непростая международная обстановка", - сказал он.

https://ria.ru/20220124/afera-1769183048.html

каракас

венесуэла

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

каракас, венесуэла, москва, россия