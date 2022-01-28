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Российский посол рассказал о сотрудничестве с Венесуэлой в сфере ВТС
Российский посол рассказал о сотрудничестве с Венесуэлой в сфере ВТС - РИА Новости, 28.01.2022
Российский посол рассказал о сотрудничестве с Венесуэлой в сфере ВТС
Сфера взаимных интересов Москвы и Каракаса в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) ограничивается законами Венесуэлы, в остальном - это гармоничное... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T09:16
2022-01-28T09:33
каракас
венесуэла
москва
россия
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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 янв - РИА Новости. Сфера взаимных интересов Москвы и Каракаса в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) ограничивается законами Венесуэлы, в остальном - это гармоничное сочетание потребностей и возможностей, заявил РИА Новости посол России Сергей Мелик-Багдасаров."На практике потенциальная сфера приложения взаимных интересов в этой области ограничивается Конституцией Венесуэлы, внутренним законодательством страны и ее международными обязательствами. В остальном - это гармоничное сочетание потребностей и возможностей", - сказал дипломат.Он также напомнил, что венесуэльские партнеры неизменно, с большим интересом и успешно принимают участие в различных мероприятиях, проводимых в России."Взять хотя бы победу венесуэльской команды на этапе танкового биатлона на Армейских играх в 2021 году. Они всегда желанные гости! Впереди, и в этом нет никаких сомнений, профиль участия Венесуэлы в мероприятиях по повышению профессиональной подготовки военных, а также их интерес к различным тематическим выставкам и другим, в том числе образовательным программам, будет лишь расти", - сказал Мелик-Багдасаров.Отвечая на вопрос о том, ведется ли работа по подготовке визитов представителей Минобороны Венесуэлы в Россию и наоборот, он отметил, что "представители оборонных ведомств двух стран поддерживают контакты на постоянной основе"."Работа ведется планово, по всей повестке дня и, разумеется, с учетом актуальных потребностей, которые диктует непростая международная обстановка", - сказал он.
https://ria.ru/20220124/afera-1769183048.html
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каракас, венесуэла, москва, россия
09:16 28.01.2022 (обновлено: 09:33 28.01.2022)
 
Российский посол рассказал о сотрудничестве с Венесуэлой в сфере ВТС

Посол Мелик-Багдасаров: интересы Москвы и Каракаса в ВТС ограничиваются законами Венесуэлы

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТанкисты армии Венесуэлы на "Армейских международных играх-2018"
Танкисты армии Венесуэлы на Армейских международных играх-2018 - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Танкисты армии Венесуэлы на "Армейских международных играх-2018". Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 янв - РИА Новости. Сфера взаимных интересов Москвы и Каракаса в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) ограничивается законами Венесуэлы, в остальном - это гармоничное сочетание потребностей и возможностей, заявил РИА Новости посол России Сергей Мелик-Багдасаров.
"На практике потенциальная сфера приложения взаимных интересов в этой области ограничивается Конституцией Венесуэлы, внутренним законодательством страны и ее международными обязательствами. В остальном - это гармоничное сочетание потребностей и возможностей", - сказал дипломат.
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Он также напомнил, что венесуэльские партнеры неизменно, с большим интересом и успешно принимают участие в различных мероприятиях, проводимых в России.
"Взять хотя бы победу венесуэльской команды на этапе танкового биатлона на Армейских играх в 2021 году. Они всегда желанные гости! Впереди, и в этом нет никаких сомнений, профиль участия Венесуэлы в мероприятиях по повышению профессиональной подготовки военных, а также их интерес к различным тематическим выставкам и другим, в том числе образовательным программам, будет лишь расти", - сказал Мелик-Багдасаров.
Отвечая на вопрос о том, ведется ли работа по подготовке визитов представителей Минобороны Венесуэлы в Россию и наоборот, он отметил, что "представители оборонных ведомств двух стран поддерживают контакты на постоянной основе".
"Работа ведется планово, по всей повестке дня и, разумеется, с учетом актуальных потребностей, которые диктует непростая международная обстановка", - сказал он.
 
КаракасВенесуэлаМоскваРоссия
 
 
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