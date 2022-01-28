09:10 28.01.2022 (обновлено: 17:40 28.01.2022)
Посол назвал сотрудничество Москвы и Каракаса стабилизирующим фактором
Посол Мелик-Багдасаров назвал сотрудничество с Венесуэлой в ВТС стабилизирующим фактором
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 янв - РИА Новости. Военно-техническое сотрудничество Москвы и Каракаса является стабилизирующим фактором на фоне давления США и их партнеров по НАТО на правительство Николаса Мадуро и должно охладить пыл Вашингтона в подготовке новых агрессивных действий против Венесуэлы, сообщил РИА Новости посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.
"Работа ведется в рамках заключенных в соответствии с международным правом двусторонних соглашений и подписанных контрактов. Здесь находятся и успешно взаимодействуют с венесуэльскими военными наши специалисты, которые способствуют поддержанию боеготовности вооруженных сил страны на высоком уровне. Это, безусловно, является стабилизирующим фактором в условиях непрекращающегося давления на конституционное правительство Николаса Мадуро со стороны США и их партнеров по НАТО, чьи территории пестрят американскими военными базами, в том числе и по соседству с дружественной нам Венесуэлой", - сказал посол.
"Надеемся, что дальнейшее укрепление военного и военно-технического сотрудничества между Москвой и Каракасом во имя мирного будущего охладит пыл Вашингтона по части подготовки новых вооруженных агрессий против суверенитета и независимости Венесуэлы сродни предпринятой в мае 2020 года наемниками из США и Колумбии операции "Гедеон", - добавил Мелик-Багдасаров.
Посол добавил, что военно-техническое сотрудничество между Россией и Венесуэлой развивается поступательно, на плановой основе. "Текущее состояние отношений оцениваем положительно", - подчеркнул он.