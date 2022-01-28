https://ria.ru/20220128/venesuela-1769907724.html

Посол назвал сотрудничество Москвы и Каракаса стабилизирующим фактором

Посол назвал сотрудничество Москвы и Каракаса стабилизирующим фактором - РИА Новости, 28.01.2022

Посол назвал сотрудничество Москвы и Каракаса стабилизирующим фактором

Военно-техническое сотрудничество Москвы и Каракаса является стабилизирующим фактором на фоне давления США и их партнеров по НАТО на правительство Николаса... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T09:10

2022-01-28T09:10

2022-01-28T17:40

сша

каракас

венесуэла

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нато

николас мадуро

россия

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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 янв - РИА Новости. Военно-техническое сотрудничество Москвы и Каракаса является стабилизирующим фактором на фоне давления США и их партнеров по НАТО на правительство Николаса Мадуро и должно охладить пыл Вашингтона в подготовке новых агрессивных действий против Венесуэлы, сообщил РИА Новости посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров."Работа ведется в рамках заключенных в соответствии с международным правом двусторонних соглашений и подписанных контрактов. Здесь находятся и успешно взаимодействуют с венесуэльскими военными наши специалисты, которые способствуют поддержанию боеготовности вооруженных сил страны на высоком уровне. Это, безусловно, является стабилизирующим фактором в условиях непрекращающегося давления на конституционное правительство Николаса Мадуро со стороны США и их партнеров по НАТО, чьи территории пестрят американскими военными базами, в том числе и по соседству с дружественной нам Венесуэлой", - сказал посол.Посол добавил, что военно-техническое сотрудничество между Россией и Венесуэлой развивается поступательно, на плановой основе. "Текущее состояние отношений оцениваем положительно", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220127/bazy-1769723213.html

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каракас

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сша, каракас, венесуэла, москва, нато, николас мадуро, россия