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Посол назвал сотрудничество Москвы и Каракаса стабилизирующим фактором
Посол назвал сотрудничество Москвы и Каракаса стабилизирующим фактором - РИА Новости, 28.01.2022
Посол назвал сотрудничество Москвы и Каракаса стабилизирующим фактором
Военно-техническое сотрудничество Москвы и Каракаса является стабилизирующим фактором на фоне давления США и их партнеров по НАТО на правительство Николаса... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T09:10
2022-01-28T17:40
сша
каракас
венесуэла
москва
нато
николас мадуро
россия
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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 янв - РИА Новости. Военно-техническое сотрудничество Москвы и Каракаса является стабилизирующим фактором на фоне давления США и их партнеров по НАТО на правительство Николаса Мадуро и должно охладить пыл Вашингтона в подготовке новых агрессивных действий против Венесуэлы, сообщил РИА Новости посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров."Работа ведется в рамках заключенных в соответствии с международным правом двусторонних соглашений и подписанных контрактов. Здесь находятся и успешно взаимодействуют с венесуэльскими военными наши специалисты, которые способствуют поддержанию боеготовности вооруженных сил страны на высоком уровне. Это, безусловно, является стабилизирующим фактором в условиях непрекращающегося давления на конституционное правительство Николаса Мадуро со стороны США и их партнеров по НАТО, чьи территории пестрят американскими военными базами, в том числе и по соседству с дружественной нам Венесуэлой", - сказал посол.Посол добавил, что военно-техническое сотрудничество между Россией и Венесуэлой развивается поступательно, на плановой основе. "Текущее состояние отношений оцениваем положительно", - подчеркнул он.
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сша, каракас, венесуэла, москва, нато, николас мадуро, россия
09:10 28.01.2022 (обновлено: 17:40 28.01.2022)
 
Посол назвал сотрудничество Москвы и Каракаса стабилизирующим фактором

Посол Мелик-Багдасаров назвал сотрудничество с Венесуэлой в ВТС стабилизирующим фактором

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 янв - РИА Новости. Военно-техническое сотрудничество Москвы и Каракаса является стабилизирующим фактором на фоне давления США и их партнеров по НАТО на правительство Николаса Мадуро и должно охладить пыл Вашингтона в подготовке новых агрессивных действий против Венесуэлы, сообщил РИА Новости посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.
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"Работа ведется в рамках заключенных в соответствии с международным правом двусторонних соглашений и подписанных контрактов. Здесь находятся и успешно взаимодействуют с венесуэльскими военными наши специалисты, которые способствуют поддержанию боеготовности вооруженных сил страны на высоком уровне. Это, безусловно, является стабилизирующим фактором в условиях непрекращающегося давления на конституционное правительство Николаса Мадуро со стороны США и их партнеров по НАТО, чьи территории пестрят американскими военными базами, в том числе и по соседству с дружественной нам Венесуэлой", - сказал посол.
"Надеемся, что дальнейшее укрепление военного и военно-технического сотрудничества между Москвой и Каракасом во имя мирного будущего охладит пыл Вашингтона по части подготовки новых вооруженных агрессий против суверенитета и независимости Венесуэлы сродни предпринятой в мае 2020 года наемниками из США и Колумбии операции "Гедеон", - добавил Мелик-Багдасаров.
Посол добавил, что военно-техническое сотрудничество между Россией и Венесуэлой развивается поступательно, на плановой основе. "Текущее состояние отношений оцениваем положительно", - подчеркнул он.
 
СШАКаракасВенесуэлаМоскваНАТОНиколас МадуроРоссия
 
 
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