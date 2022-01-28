https://ria.ru/20220128/valyuta-1769888717.html

Аналитик предупредил, когда лучше воздержаться от покупки валюты

Аналитик предупредил, когда лучше воздержаться от покупки валюты - РИА Новости, 28.01.2022

Аналитик предупредил, когда лучше воздержаться от покупки валюты

Не стоит ждать дальнейшего ослабления рубля. С большой веротяностью, национальная валюта вернется в привычный диапазон с нижней границей до 76 за доллар из-за... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T01:15

2022-01-28T01:15

2022-01-28T01:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

рубль

доллар

украина

андрей маслов

россия

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Не стоит ждать дальнейшего ослабления рубля. С большой веротяностью, национальная валюта вернется в привычный диапазон с нижней границей до 76 за доллар из-за прогнозируемого снижения геополитических рисков. Поэтому сейчас невыгодно совершать операции с валютами, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов.Периоды нестабильности сложно прогнозировать, добавил эксперт.Он подчеркнул, что Банк России не стал скупать валюту в рамках бюджетного правила, что оказывает поддержку рублю.

https://ria.ru/20220127/rubl-1769710192.html

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экономика, рубль, доллар, украина, андрей маслов, россия