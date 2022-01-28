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Аналитик предупредил, когда лучше воздержаться от покупки валюты
Аналитик предупредил, когда лучше воздержаться от покупки валюты - РИА Новости, 28.01.2022
Аналитик предупредил, когда лучше воздержаться от покупки валюты
Не стоит ждать дальнейшего ослабления рубля. С большой веротяностью, национальная валюта вернется в привычный диапазон с нижней границей до 76 за доллар из-за... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T01:15
2022-01-28T01:15
2022-01-28T01:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
доллар
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андрей маслов
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Не стоит ждать дальнейшего ослабления рубля. С большой веротяностью, национальная валюта вернется в привычный диапазон с нижней границей до 76 за доллар из-за прогнозируемого снижения геополитических рисков. Поэтому сейчас невыгодно совершать операции с валютами, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов.Периоды нестабильности сложно прогнозировать, добавил эксперт.Он подчеркнул, что Банк России не стал скупать валюту в рамках бюджетного правила, что оказывает поддержку рублю.
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экономика, рубль, доллар, украина, андрей маслов, россия
Аналитик предупредил, когда лучше воздержаться от покупки валюты
Аналитик Маслов: валюту пока не стоит стоит покупать из-за снижения геополитических рисков