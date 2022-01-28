https://ria.ru/20220128/vaktsinatsiya-1770025979.html

В Петербурге началась вакцинация подростков от COVID-19

В Петербурге началась вакцинация подростков от COVID-19 - РИА Новости, 28.01.2022

В Петербурге началась вакцинация подростков от COVID-19

Вакцинация подростков от COVID-19 началась в Санкт-Петербурге, открыты 59 кабинетов для вакцинации в детских поликлиниках города, сообщает администрация... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T16:46

2022-01-28T16:46

2022-01-28T16:46

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общество

александр беглов

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Вакцинация подростков от COVID-19 началась в Санкт-Петербурге, открыты 59 кабинетов для вакцинации в детских поликлиниках города, сообщает администрация губернатора города."Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что сегодня городские детские поликлиники начали вакцинацию от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет. До обеда успели привить 72 ребенка", - говорится в сообщении.Беглов по итогам заседания оперативного штаба по коронавирусу, которое прошло в режиме видео-конференц-связи под председательством вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой, сообщил, что в детских поликлиниках работает 59 кабинетов для добровольной вакцинации подростков.Кроме того, Педиатрический университет начал прием заявок на вакцинацию, которая на их базе начнется 31 января. На консультацию записали уже более 40 детей, которым по состоянию здоровья требуется комплексное обследование.Ранее сообщалось, что 23 января в Петербург поступила партия вакцины для подростков Гам-КОВИД-Вак-М - 2880 комплектов доз.Минздрав России 24 ноября зарегистрировал первую отечественную вакцину для подростков 12-17 лет "Гам-КОВИД-Вак М" ("Спутник М"). Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов говорил РИА Новости, что вакцинация подростков - добровольная, ее будут проводить при согласии родителей или законных представителей.

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