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В Крыму начали вакцинацию подростков от COVID-19
В Крыму начали вакцинацию подростков от COVID-19 - РИА Новости, 28.01.2022
В Крыму начали вакцинацию подростков от COVID-19
Вакцинация подростков от коронавируса началась в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T13:47
2022-01-28T13:47
2022-01-28T13:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Вакцинация подростков от коронавируса началась в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики."В Крым поступила первая партия вакцины для подростков – 1200 доз препарата "Спутник М". Ее уже распределили по республиканским медицинским учреждениям. Проводится вакцинация", - говорится в сообщении.В минздраве напомнили, что вакцина "Спутник М" предназначена для подростков от 12 до 17 лет. Препарат состоит из двух компонентов. Вторая доза вводится через 21 день. Иммунизация проводится при наличии письменного заявления одного из родителей (или законного представителя), составленного в произвольной форме. Перед вакцинацией дети пройдут осмотр врача.Вакцина "Спутник М", по данным разработчиков, является аналогом вакцины "Спутник V", только с дозировкой, сниженной в пять раз.
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В Крыму начали вакцинацию подростков от COVID-19
В Крыму начали прививать подростков от коронавируса вакциной "Спутник М"