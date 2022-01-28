https://ria.ru/20220128/vaktsina-1769900994.html

Медведев рассказал, почему Россия продвигает на экспорт "Спутник V"

Медведев рассказал, почему Россия продвигает на экспорт "Спутник V" - РИА Новости, 28.01.2022

Медведев рассказал, почему Россия продвигает на экспорт "Спутник V"

Россия продвигает на экспорт вакцину против коронавируса "Спутник V", потому что это высокоэффективная вакцина, которая работает в отношении различных штаммов,... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T07:16

2022-01-28T07:16

2022-01-28T13:08

распространение коронавируса

в мире

дмитрий медведев

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцина "спутник v"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762172003_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_720a4da9e2f88270d13ef2593180c517.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Россия продвигает на экспорт вакцину против коронавируса "Спутник V", потому что это высокоэффективная вакцина, которая работает в отношении различных штаммов, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ.По его словам, "всегда существует ощущение, что если государство что-то продвигает, предлагает, если этого много, то это хуже, чем то, чего мало, и то, чего не продвигают"."Или тем более хуже любого иностранного - ну это понятно, что иностранная таблетка всегда лучше, чем своя. Но на самом деле это не так, и "Спутник" действительно является высокоэффективной вакциной, которая, кстати, работает в значительной степени даже более эффективно и по отношению к последнему штамму, я имею в виду "омикрон", - добавил зампред Совбеза.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20220128/vaktsina-1769900615.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дмитрий медведев, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"