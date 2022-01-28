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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220128/vaktsina-1769900994.html
Медведев рассказал, почему Россия продвигает на экспорт "Спутник V"
Медведев рассказал, почему Россия продвигает на экспорт "Спутник V" - РИА Новости, 28.01.2022
Медведев рассказал, почему Россия продвигает на экспорт "Спутник V"
Россия продвигает на экспорт вакцину против коронавируса "Спутник V", потому что это высокоэффективная вакцина, которая работает в отношении различных штаммов,... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T07:16
2022-01-28T13:08
распространение коронавируса
в мире
дмитрий медведев
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Россия продвигает на экспорт вакцину против коронавируса "Спутник V", потому что это высокоэффективная вакцина, которая работает в отношении различных штаммов, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ.По его словам, "всегда существует ощущение, что если государство что-то продвигает, предлагает, если этого много, то это хуже, чем то, чего мало, и то, чего не продвигают"."Или тем более хуже любого иностранного - ну это понятно, что иностранная таблетка всегда лучше, чем своя. Но на самом деле это не так, и "Спутник" действительно является высокоэффективной вакциной, которая, кстати, работает в значительной степени даже более эффективно и по отношению к последнему штамму, я имею в виду "омикрон", - добавил зампред Совбеза.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева &gt;&gt;
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в мире, дмитрий медведев, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
07:16 28.01.2022 (обновлено: 13:08 28.01.2022)
 
Медведев рассказал, почему Россия продвигает на экспорт "Спутник V"

Замглавы СБ Медведев: РФ продвигает на экспорт "Спутник V" из-за его высокой эффективности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Россия продвигает на экспорт вакцину против коронавируса "Спутник V", потому что это высокоэффективная вакцина, которая работает в отношении различных штаммов, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ.

"Что касается того, что мы продвигаем на экспорт. Продвигаем мы, действительно, в основном "Спутник". По одной простой причине: это высокоэффективная вакцина, и это доказано всем опытом и опытом, связанным с применением этой вакцины в отношении различных штаммов", - сказал Медведев в ответ на вопрос, почему Россия не стала продвигать на мировой рынок все разработанные в стране вакцины.

По его словам, "всегда существует ощущение, что если государство что-то продвигает, предлагает, если этого много, то это хуже, чем то, чего мало, и то, чего не продвигают".
"Или тем более хуже любого иностранного - ну это понятно, что иностранная таблетка всегда лучше, чем своя. Но на самом деле это не так, и "Спутник" действительно является высокоэффективной вакциной, которая, кстати, работает в значительной степени даже более эффективно и по отношению к последнему штамму, я имею в виду "омикрон", - добавил зампред Совбеза.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
07:12Распространение коронавируса
﻿Медведев рассказал, какая еще вакцина от COVID-19 нужна России
 
Распространение коронавирусаВ миреДмитрий МедведевРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"
 
 
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