07:16 28.01.2022 (обновлено: 13:08 28.01.2022)
Медведев рассказал, почему Россия продвигает на экспорт "Спутник V"
Замглавы СБ Медведев: РФ продвигает на экспорт "Спутник V" из-за его высокой эффективности
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Россия продвигает на экспорт вакцину против коронавируса "Спутник V", потому что это высокоэффективная вакцина, которая работает в отношении различных штаммов, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ.
"Что касается того, что мы продвигаем на экспорт. Продвигаем мы, действительно, в основном "Спутник". По одной простой причине: это высокоэффективная вакцина, и это доказано всем опытом и опытом, связанным с применением этой вакцины в отношении различных штаммов", - сказал Медведев в ответ на вопрос, почему Россия не стала продвигать на мировой рынок все разработанные в стране вакцины.
По его словам, "всегда существует ощущение, что если государство что-то продвигает, предлагает, если этого много, то это хуже, чем то, чего мало, и то, чего не продвигают".
"Или тем более хуже любого иностранного - ну это понятно, что иностранная таблетка всегда лучше, чем своя. Но на самом деле это не так, и "Спутник" действительно является высокоэффективной вакциной, которая, кстати, работает в значительной степени даже более эффективно и по отношению к последнему штамму, я имею в виду "омикрон", - добавил зампред Совбеза.