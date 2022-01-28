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Медведев рассказал, какая еще вакцина от COVID-19 нужна России
Медведев рассказал, какая еще вакцина от COVID-19 нужна России - РИА Новости, 28.01.2022
Медведев рассказал, какая еще вакцина от COVID-19 нужна России
У России пока нет собственной матричной РНК-вакцины типа Pfizer и Moderna, и это задача, которой надо заниматься, работа в этом направлении ведётся, заявил... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T07:12
2022-01-28T07:12
2022-01-28T13:08
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. У России пока нет собственной матричной РНК-вакцины типа Pfizer и Moderna, и это задача, которой надо заниматься, работа в этом направлении ведётся, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ.Он также отметил, что разработчики вакцин могут в рамках векторной вакцины, которой является "Спутник V", перейти с одного штамма на другой, и такая работа ведётся, в том числе, по "омикрону". В отношении вакцин, созданных по другому принципу, например "КовиВака", основанного на убитом вирусе, есть "технологические вопросы"."Соответственно, тогда нужно, как я понимаю, просто запускать процесс создания новой вакцины на основе уже другого штамма, например не уханьского, а, допустим, индийского или какого-то иного. Это достаточно сложный процесс", - добавил зампред Совбеза.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии
07:12 28.01.2022 (обновлено: 13:08 28.01.2022)
Медведев рассказал, какая еще вакцина от COVID-19 нужна России
Замглавы СБ Медведев: России нужны свои РНК-вакцины по типу Pfizer и Moderna