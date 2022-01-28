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https://ria.ru/20220128/vaktsina-1769900615.html
﻿Медведев рассказал, какая еще вакцина от COVID-19 нужна России
﻿Медведев рассказал, какая еще вакцина от COVID-19 нужна России - РИА Новости, 28.01.2022
﻿Медведев рассказал, какая еще вакцина от COVID-19 нужна России
У России пока нет собственной матричной РНК-вакцины типа Pfizer и Moderna, и это задача, которой надо заниматься, работа в этом направлении ведётся, заявил... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T07:12
2022-01-28T13:08
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. У России пока нет собственной матричной РНК-вакцины типа Pfizer и Moderna, и это задача, которой надо заниматься, работа в этом направлении ведётся, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ.Он также отметил, что разработчики вакцин могут в рамках векторной вакцины, которой является "Спутник V", перейти с одного штамма на другой, и такая работа ведётся, в том числе, по "омикрону". В отношении вакцин, созданных по другому принципу, например "КовиВака", основанного на убитом вирусе, есть "технологические вопросы"."Соответственно, тогда нужно, как я понимаю, просто запускать процесс создания новой вакцины на основе уже другого штамма, например не уханьского, а, допустим, индийского или какого-то иного. Это достаточно сложный процесс", - добавил зампред Совбеза.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева &gt;&gt;
https://ria.ru/20220128/antivaksery-1769900347.html
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии
07:12 28.01.2022 (обновлено: 13:08 28.01.2022)
 
﻿Медведев рассказал, какая еще вакцина от COVID-19 нужна России

Замглавы СБ Медведев: России нужны свои РНК-вакцины по типу Pfizer и Moderna

© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Юлия Зырянова
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. У России пока нет собственной матричной РНК-вакцины типа Pfizer и Moderna, и это задача, которой надо заниматься, работа в этом направлении ведётся, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ.
"У нас пока нет своей матричной РНК-вакцины типа Pfizer и Moderna. Это тоже, кстати, задача, которой надо заниматься, потому что у этой вакцины есть и свои плюсы, и свои минусы. Так что работа в этом направлении ведётся", - сказал Медведев.
Он также отметил, что разработчики вакцин могут в рамках векторной вакцины, которой является "Спутник V", перейти с одного штамма на другой, и такая работа ведётся, в том числе, по "омикрону". В отношении вакцин, созданных по другому принципу, например "КовиВака", основанного на убитом вирусе, есть "технологические вопросы".
"Соответственно, тогда нужно, как я понимаю, просто запускать процесс создания новой вакцины на основе уже другого штамма, например не уханьского, а, допустим, индийского или какого-то иного. Это достаточно сложный процесс", - добавил зампред Совбеза.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
Медведев: антиваксеры должны думать, что говорят публично - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
Вчера, 07:11Распространение коронавируса
Медведев высказался об антиваксерах
 
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