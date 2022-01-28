https://ria.ru/20220128/upakovka-1769863408.html

В Москве снизят объем неперерабатываемой упаковки от чипсов и снеков

В Москве снизят объем неперерабатываемой упаковки от чипсов и снеков - РИА Новости, 28.01.2022

В Москве снизят объем неперерабатываемой упаковки от чипсов и снеков

Компания PepsiCo Россия, подписавшая в июне 2021 года с правительством Москвы меморандум о сотрудничестве для достижения целей устойчивого развития (ЦУР),... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T08:40

2022-01-28T08:40

2022-01-28T08:40

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

новости компаний - экономика

вимм-билль-данн

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александр прохоров

pepsico, inc.

россия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Компания PepsiCo Россия, подписавшая в июне 2021 года с правительством Москвы меморандум о сотрудничестве для достижения целей устойчивого развития (ЦУР), откажется от использования первичного пластика в упаковке чипсов и снеков к 2030 году, сообщает столичный департамент инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Производитель, владеющий компанией "Вимм-Билль-Данн" (Царицынский и Лианозовский молкомбинаты), уже применяет вторичный пластик rPET для производства упаковки молочных продуктов. Для достижения цели компания будет разрабатывать экологичные альтернативы обычной упаковке для снеков и создавать инфраструктуру для переработки. Тестирование новых видов упаковки начнется уже в этом году.

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новости компаний - экономика, вимм-билль-данн, москва, александр прохоров, pepsico, inc., россия