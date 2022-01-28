Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20220128/upakovka-1769863408.html
В Москве снизят объем неперерабатываемой упаковки от чипсов и снеков
В Москве снизят объем неперерабатываемой упаковки от чипсов и снеков - РИА Новости, 28.01.2022
В Москве снизят объем неперерабатываемой упаковки от чипсов и снеков
Компания PepsiCo Россия, подписавшая в июне 2021 года с правительством Москвы меморандум о сотрудничестве для достижения целей устойчивого развития (ЦУР),... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T08:40
2022-01-28T08:40
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
новости компаний - экономика
вимм-билль-данн
москва
александр прохоров
pepsico, inc.
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577752214_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_3fee0dfd9bf9a4784b65e2c20ebadb8a.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Компания PepsiCo Россия, подписавшая в июне 2021 года с правительством Москвы меморандум о сотрудничестве для достижения целей устойчивого развития (ЦУР), откажется от использования первичного пластика в упаковке чипсов и снеков к 2030 году, сообщает столичный департамент инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Производитель, владеющий компанией "Вимм-Билль-Данн" (Царицынский и Лианозовский молкомбинаты), уже применяет вторичный пластик rPET для производства упаковки молочных продуктов. Для достижения цели компания будет разрабатывать экологичные альтернативы обычной упаковке для снеков и создавать инфраструктуру для переработки. Тестирование новых видов упаковки начнется уже в этом году.
https://ria.ru/20210603/predpriyatiya-1735425292.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577752214_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_1b53b1a0d3a68b543e1d4a8d3adde43c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости компаний - экономика, вимм-билль-данн, москва, александр прохоров, pepsico, inc., россия
08:40 28.01.2022
 

В Москве снизят объем неперерабатываемой упаковки от чипсов и снеков

© Pixabay / Pixabay LicenseЧипсы
Чипсы - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© Pixabay / Pixabay License
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Компания PepsiCo Россия, подписавшая в июне 2021 года с правительством Москвы меморандум о сотрудничестве для достижения целей устойчивого развития (ЦУР), откажется от использования первичного пластика в упаковке чипсов и снеков к 2030 году, сообщает столичный департамент инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Производитель, владеющий компанией "Вимм-Билль-Данн" (Царицынский и Лианозовский молкомбинаты), уже применяет вторичный пластик rPET для производства упаковки молочных продуктов. Для достижения цели компания будет разрабатывать экологичные альтернативы обычной упаковке для снеков и создавать инфраструктуру для переработки. Тестирование новых видов упаковки начнется уже в этом году.
"Столичные компании уже не первый год применяют вторичный пластик для упаковки молочных продуктов и активно работают над сокращением выбросов СО2. Город, в свою очередь, оказывает производителям широкую поддержку. Так, в 2016 году "Вимм-Билль-Данн" получил статус промышленного комплекса Москвы. Это обеспечило компании существенные налоговые льготы и позволило направить дополнительные средства на развитие производства. За последние четыре года компания вложила в модернизацию свыше 9 миллиардов рублей", - приводятся в сообщении слова главы департамента Александра Прохорова.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня 2021, 13:49Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Москва нарастит число предприятий, работающих со вторичными материалами
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыНовости компаний - ЭкономикаВимм-Билль-ДаннМоскваАлександр ПрохоровPepsiCo, Inc.Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:32Джонсон проведет разговор с Путиным в ближайшие дни
01:16Украина потратила почти полтора миллиарда долларов на стабилизацию гривны
01:15Эксперт рассказал, сколько видов паролей нужно для безопасности смартфона
00:58FT: ЕС начал искать новых поставщиков газа из-за опасения действий России
00:42Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира
00:38В Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и Зеленского
00:36На Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводе
00:00На Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном море
23:56Зеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"
23:54Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во Врбетице
23:47ЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в Россию
23:32В США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИ
23:22В Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войну
23:17Росстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 год
22:59В Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожаре
22:57МИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в Мюнхене
22:48ЕС готовит ответ на возможные российские санкции
22:42Росстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 году
22:40В ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в Донбассе
22:36Нацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал вину
Лента новостейМолния
Джонсон проведет разговор с Путиным в ближайшие дниУкраина потратила почти полтора миллиарда долларов на стабилизацию гривныЭксперт рассказал, сколько видов паролей нужно для безопасности смартфонаFT: ЕС начал искать новых поставщиков газа из-за опасения действий РоссииТихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мираВ Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и ЗеленскогоНа Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводеНа Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном мореЗеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во ВрбетицеЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в РоссиюВ США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИВ Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войнуРосстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 годВ Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожареМИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в МюнхенеЕС готовит ответ на возможные российские санкцииРосстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 годуВ ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в ДонбассеНацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал вину