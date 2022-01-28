В Москве снизят объем неперерабатываемой упаковки от чипсов и снеков
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Компания PepsiCo Россия, подписавшая в июне 2021 года с правительством Москвы меморандум о сотрудничестве для достижения целей устойчивого развития (ЦУР), откажется от использования первичного пластика в упаковке чипсов и снеков к 2030 году, сообщает столичный департамент инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Производитель, владеющий компанией "Вимм-Билль-Данн" (Царицынский и Лианозовский молкомбинаты), уже применяет вторичный пластик rPET для производства упаковки молочных продуктов. Для достижения цели компания будет разрабатывать экологичные альтернативы обычной упаковке для снеков и создавать инфраструктуру для переработки. Тестирование новых видов упаковки начнется уже в этом году.
"Столичные компании уже не первый год применяют вторичный пластик для упаковки молочных продуктов и активно работают над сокращением выбросов СО2. Город, в свою очередь, оказывает производителям широкую поддержку. Так, в 2016 году "Вимм-Билль-Данн" получил статус промышленного комплекса Москвы. Это обеспечило компании существенные налоговые льготы и позволило направить дополнительные средства на развитие производства. За последние четыре года компания вложила в модернизацию свыше 9 миллиардов рублей", - приводятся в сообщении слова главы департамента Александра Прохорова.