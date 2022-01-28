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https://ria.ru/20220128/ukraina-1770086058.html
В США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИ
В США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.01.2022
В США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИ
Посол Соединенных Штатов в ФРГ Эмили Хабер в понедельник направила в МИД Германии конфиденциальное письмо, в котором написала, что в США Берлин начинают... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T23:32
2022-01-28T23:32
в мире
украина
сша
джо байден
нато
мид германии
минобороны германии
россия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Посол Соединенных Штатов в ФРГ Эмили Хабер в понедельник направила в МИД Германии конфиденциальное письмо, в котором написала, что в США Берлин начинают воспринимать как "ненадежного партнера" из-за его "сдержанности" в ситуации вокруг Украины, сообщает издание Spiegel.По словам издания, Хабер указала, что "не только в СМИ, но и в конгрессе" считают, что правительство Германии "выступает в качестве тормоза по теме санкций против России". Блокирование Берлином поставок оружия на Украину также "вызывает негодование". Само письмо посол начала со слов "Берлин, у нас проблема", отмечает Spiegel. Критика, в частности, идет со стороны республиканцев."В Вашингтоне, написала Хабер, такую позицию объясняют тем, что Берлин хочет продолжать получать дешевый газ из России", - отмечает издание.В Германии неоднократно заявляли, что Берлин не поддерживает поставку вооружений Украине. В частности, глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт ранее заявила, что Германия поддерживает Киев, но поставки оружия не помогут урегулировать конфликт. Вопрос поставок вооружений из Германии регулярно ставят украинские власти, а посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявлял, что нежелание Берлина передавать Украине оружие может сказаться на отношениях двух стран.Ранее сообщалось, что 7 февраля в Вашингтоне пройдет встреча президента США Джо Байден и канцлера Германии Олафа Шольца. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, политики намерены обсудить "продолжающиеся дипломатические и прочие усилия, направленные на разрешение кризиса вокруг Украины".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220127/germaniya-1769717354.html
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в мире, украина, сша, джо байден, нато, мид германии, минобороны германии, россия
23:32 28.01.2022
 
В США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИ

Spiegel: в США считают Германию ненадежным партнером из-за ситуации на Украине

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинские военнослужащие
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Посол Соединенных Штатов в ФРГ Эмили Хабер в понедельник направила в МИД Германии конфиденциальное письмо, в котором написала, что в США Берлин начинают воспринимать как "ненадежного партнера" из-за его "сдержанности" в ситуации вокруг Украины, сообщает издание Spiegel.
По словам издания, Хабер указала, что "не только в СМИ, но и в конгрессе" считают, что правительство Германии "выступает в качестве тормоза по теме санкций против России". Блокирование Берлином поставок оружия на Украину также "вызывает негодование". Само письмо посол начала со слов "Берлин, у нас проблема", отмечает Spiegel. Критика, в частности, идет со стороны республиканцев.
Флаги России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
Вчера, 06:27
В Германии заявили, что Запад должен "построить мост" для России
Вашингтоне, написала Хабер, такую позицию объясняют тем, что Берлин хочет продолжать получать дешевый газ из России", - отмечает издание.
В Германии неоднократно заявляли, что Берлин не поддерживает поставку вооружений Украине. В частности, глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт ранее заявила, что Германия поддерживает Киев, но поставки оружия не помогут урегулировать конфликт. Вопрос поставок вооружений из Германии регулярно ставят украинские власти, а посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявлял, что нежелание Берлина передавать Украине оружие может сказаться на отношениях двух стран.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 18:45
На Западе заявили, что Германия "бросила" всех ради России
Ранее сообщалось, что 7 февраля в Вашингтоне пройдет встреча президента США Джо Байден и канцлера Германии Олафа Шольца. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, политики намерены обсудить "продолжающиеся дипломатические и прочие усилия, направленные на разрешение кризиса вокруг Украины".
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
 
В миреУкраинаСШАДжо БайденНАТОМИД ГерманииМинобороны ГерманииРоссия
 
 
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