https://ria.ru/20220128/ukraina-1770084937.html

В Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войну

В Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войну - РИА Новости, 28.01.2022

В Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войну

Россия стянула к границам Украины войсковую группировку, невиданную с разгара холодной войны, считает председатель Объединённого комитета начальников штабов США РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T23:22

2022-01-28T23:22

2022-01-28T23:29

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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Россия стянула к границам Украины войсковую группировку, невиданную с разгара холодной войны, считает председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Выступая на пресс-конференции, Милли и шеф Пентагона Ллойд Остин дали понять, что в США не считают эскалацию неизбежностью, видят "время и место" для дипломатического урегулирования кризиса и призывают Россию ими воспользоваться."Я думаю, что вам нужно перенестись во времени в дни холодной войны, чтобы увидеть что-то такого масштаба. Они проводят ежегодные учения, мы за ними пристально наблюдали, но это другое", - сказал Милли."Если война разразится с тем размахом и масштабом, какие возможны, гражданское население пострадает очень сильно… Вы можете представить, как это выглядит в плотной городской застройке, вдоль дорог и так далее. Это было бы чудовищно, это было бы ужасно", - добавил он.Руководство Пентагона считает, что Россия ещё не приняла окончательного решения относительно вторжения на Украину, но полностью к нему готова, стянув к границам соседней страны более 100 тысяч военных. По словам Милли, промерзание поверхности водоемов и горизонта грунтовых вод, которыми изобилует украинский ландшафт, создает "оптимальные условия для маневренных действий колесной и гусеничной техники".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220128/donbass-1769836173.html

https://ria.ru/20220127/politika-1769667249.html

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