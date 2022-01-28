Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220128/ukraina-1770084937.html
В Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войну
В Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войну - РИА Новости, 28.01.2022
В Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войну
Россия стянула к границам Украины войсковую группировку, невиданную с разгара холодной войны, считает председатель Объединённого комитета начальников штабов США РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T23:22
2022-01-28T23:29
в мире
украина
киев
сша
нато
министерство обороны сша
ллойд остин
марк милли
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1a/1769670943_0:59:960:599_1920x0_80_0_0_7d4a34f9b703355dfcb3eb54aa2bf9c4.jpg
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Россия стянула к границам Украины войсковую группировку, невиданную с разгара холодной войны, считает председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Выступая на пресс-конференции, Милли и шеф Пентагона Ллойд Остин дали понять, что в США не считают эскалацию неизбежностью, видят "время и место" для дипломатического урегулирования кризиса и призывают Россию ими воспользоваться."Я думаю, что вам нужно перенестись во времени в дни холодной войны, чтобы увидеть что-то такого масштаба. Они проводят ежегодные учения, мы за ними пристально наблюдали, но это другое", - сказал Милли."Если война разразится с тем размахом и масштабом, какие возможны, гражданское население пострадает очень сильно… Вы можете представить, как это выглядит в плотной городской застройке, вдоль дорог и так далее. Это было бы чудовищно, это было бы ужасно", - добавил он.Руководство Пентагона считает, что Россия ещё не приняла окончательного решения относительно вторжения на Украину, но полностью к нему готова, стянув к границам соседней страны более 100 тысяч военных. По словам Милли, промерзание поверхности водоемов и горизонта грунтовых вод, которыми изобилует украинский ландшафт, создает "оптимальные условия для маневренных действий колесной и гусеничной техники".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220128/donbass-1769836173.html
https://ria.ru/20220127/politika-1769667249.html
украина
киев
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1a/1769670943_107:0:960:640_1920x0_80_0_0_d50124a622b65cffa234932fef37db30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, сша, нато, министерство обороны сша, ллойд остин, марк милли, ситуация в днр и лнр, россия
23:22 28.01.2022 (обновлено: 23:29 28.01.2022)
 
В Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войну

Генерал Милли: ситуация на Украине напоминает времена холодной войны

© REUTERS / Ukrainian Ground Forces CommandЗенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" вооруженных сил Украины ведет огонь во время учений в Волынской области
Зенитно-ракетный комплекс Стрела-10 вооруженных сил Украины ведет огонь во время учений в Волынской области - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / Ukrainian Ground Forces Command
Зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" вооруженных сил Украины ведет огонь во время учений в Волынской области
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Россия стянула к границам Украины войсковую группировку, невиданную с разгара холодной войны, считает председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Украинские военнослужащие разгружают поставленное Великобританией противотанковое оружие в аэропорту Борисполь под Киевом - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
08:00
"Маски сброшены": Вашингтон снабдил Украину новым наступательным оружием
Выступая на пресс-конференции, Милли и шеф Пентагона Ллойд Остин дали понять, что в США не считают эскалацию неизбежностью, видят "время и место" для дипломатического урегулирования кризиса и призывают Россию ими воспользоваться.
"Я думаю, что вам нужно перенестись во времени в дни холодной войны, чтобы увидеть что-то такого масштаба. Они проводят ежегодные учения, мы за ними пристально наблюдали, но это другое", - сказал Милли.
"Если война разразится с тем размахом и масштабом, какие возможны, гражданское население пострадает очень сильно… Вы можете представить, как это выглядит в плотной городской застройке, вдоль дорог и так далее. Это было бы чудовищно, это было бы ужасно", - добавил он.
Руководство Пентагона считает, что Россия ещё не приняла окончательного решения относительно вторжения на Украину, но полностью к нему готова, стянув к границам соседней страны более 100 тысяч военных. По словам Милли, промерзание поверхности водоемов и горизонта грунтовых вод, которыми изобилует украинский ландшафт, создает "оптимальные условия для маневренных действий колесной и гусеничной техники".
Украинский военный на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
Вчера, 08:00
Кто может спровоцировать войну на Украине
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
 
В миреУкраинаКиевСШАНАТОМинистерство обороны СШАЛлойд ОстинМарк МиллиСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:42Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира
00:38В Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и Зеленского
00:36На Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводе
00:00На Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном море
23:56Зеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"
23:54Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во Врбетице
23:47ЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в Россию
23:32В США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИ
23:22В Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войну
23:17Росстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 год
22:59В Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожаре
22:57МИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в Мюнхене
22:48ЕС готовит ответ на возможные российские санкции
22:42Росстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 году
22:40В ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в Донбассе
22:36Нацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал вину
22:35В США заявили, что не будут участвовать в боевых операциях на Украине
22:30В Пентагоне сообщили о готовности войск к переброске в Европу
22:29США не считают конфликт на Украине неизбежным, заявил глава Пентагона
22:25Глеб Панфилов получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру
Лента новостейМолния
Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мираВ Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и ЗеленскогоНа Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводеНа Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном мореЗеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во ВрбетицеЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в РоссиюВ США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИВ Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войнуРосстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 годВ Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожареМИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в МюнхенеЕС готовит ответ на возможные российские санкцииРосстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 годуВ ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в ДонбассеНацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал винуВ США заявили, что не будут участвовать в боевых операциях на УкраинеВ Пентагоне сообщили о готовности войск к переброске в ЕвропуСША не считают конфликт на Украине неизбежным, заявил глава ПентагонаГлеб Панфилов получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру