https://ria.ru/20220128/ukraina-1770081784.html

США не считают конфликт на Украине неизбежным, заявил глава Пентагона

США не считают конфликт на Украине неизбежным, заявил глава Пентагона - РИА Новости, 28.01.2022

США не считают конфликт на Украине неизбежным, заявил глава Пентагона

США не считают конфликт на Украине неизбежностью и видят сохраняющиеся возможности для дипломатического решения, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T22:29

2022-01-28T22:29

2022-01-28T23:41

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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. США не считают конфликт на Украине неизбежностью и видят сохраняющиеся возможности для дипломатического решения, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин."Конфликт по состоянию на сегодня не является неизбежным. Все еще есть время и место для дипломатии", - сказал он на пресс-конференции.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220127/dunda-1769830388.html

https://ria.ru/20220127/ukraina-1769720749.html

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в мире, киев, сша, нато, министерство обороны сша, ллойд остин, ситуация в днр и лнр, россия