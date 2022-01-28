https://ria.ru/20220128/ukraina-1770048793.html

Зеленский заявил о чрезмерном нагнетании ситуации вокруг Украины

Зеленский заявил о чрезмерном нагнетании ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 28.01.2022

Зеленский заявил о чрезмерном нагнетании ситуации вокруг Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодня не видит большей эскалации вокруг страны, чем была до этого, при этом отметив, что ситуация... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T18:16

2022-01-28T18:16

2022-01-28T18:42

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КИЕВ, 28 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодня не видит большей эскалации вокруг страны, чем была до этого, при этом отметив, что ситуация нагнетается."Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось число военных, но я об этом говорил еще в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях РФ… Ощущение такое из СМИ, что у нас война, ходят войска по дорогам, мобилизация, люди куда-то едут. Это не так. Нам не нужна эта паника", - заявил Зеленский в ходе общения с журналистами, которое транслировалось на странице его офиса в Facebook.Владимир Зеленский сообщил, что заявления о возможной эскалации ситуации с РФ вызвали панику на рынках и финансовом секторе, это негативно сказывается на экономике, инвесторы начали выводить деньги с Украины."Я начал говорить с лидерами государств и объяснять им: нам нужно на сегодня стабилизировать экономику нашего государства, из-за всех этих сигналов, что завтра война, потому что сигналы пошли от даже уважаемых лидеров государств, что они откровенно даже не дипломатическим языком говорят: "завтра будет война". Это паника. Паника на рынках, паника в финансовом секторе", - сказал Зеленским журналистам.По его словам, из-за паники инвесторы начали выводить средства с Украины."После начала, я считаю, другого информационного пространства 12,5 миллиарда вывели денег (валюта не уточняется - ред.) из Украины и мы из наших резервов, а они самые большие за последние 10 лет… мы стабилизируем нашу национальную валюту. Поэтому это очень дорого стоит для украинцев", - сказал Зеленский.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220128/egorova-1770031556.html

https://ria.ru/20220127/politika-1769667249.html

https://ria.ru/20220128/politika-1769850685.html

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украина, в мире, сша, дмитрий песков, владимир зеленский, нато, сергей лавров, минские соглашения, россия