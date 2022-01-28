https://ria.ru/20220128/ukraina-1770043748.html

Заседание СБ ООН по ситуации вокруг Украины назначили на понедельник

Заседание СБ ООН по ситуации вокруг Украины назначили на понедельник - РИА Новости, 28.01.2022

Заседание СБ ООН по ситуации вокруг Украины назначили на понедельник

Заседание СБ ООН по Украине, которое запросили США, назначено на 10.00 понедельника, сообщили РИА Новости в постпредстве Норвегии при ООН, которая является... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T17:50

2022-01-28T17:50

2022-01-28T18:03

в мире

украина

сша

совет безопасности оон

оон

норвегия

нато

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100377/63/1003776344_0:111:960:651_1920x0_80_0_0_3cd0830bba4eeda596f6e8154733f7b3.jpg

ООН, 28 янв - РИА Новости. Заседание СБ ООН по Украине, которое запросили США, назначено на 10.00 понедельника, сообщили РИА Новости в постпредстве Норвегии при ООН, которая является председателем Совбеза."Заседание назначено на 10.00 на понедельник", - сообщила собеседница агентства.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220128/sovbez-1769891205.html

https://ria.ru/20220128/oon-1770041793.html

украина

сша

норвегия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, совет безопасности оон, оон, норвегия, нато, ситуация в днр и лнр, россия