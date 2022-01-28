https://ria.ru/20220128/ukraina-1770043748.html
Заседание СБ ООН по ситуации вокруг Украины назначили на понедельник
Заседание СБ ООН по ситуации вокруг Украины назначили на понедельник - РИА Новости, 28.01.2022
Заседание СБ ООН по ситуации вокруг Украины назначили на понедельник
Заседание СБ ООН по Украине, которое запросили США, назначено на 10.00 понедельника, сообщили РИА Новости в постпредстве Норвегии при ООН, которая является... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T17:50
2022-01-28T17:50
2022-01-28T18:03
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ООН, 28 янв - РИА Новости. Заседание СБ ООН по Украине, которое запросили США, назначено на 10.00 понедельника, сообщили РИА Новости в постпредстве Норвегии при ООН, которая является председателем Совбеза."Заседание назначено на 10.00 на понедельник", - сообщила собеседница агентства.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220128/sovbez-1769891205.html
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в мире, украина, сша, совет безопасности оон, оон, норвегия, нато, ситуация в днр и лнр, россия
17:50 28.01.2022 (обновлено: 18:03 28.01.2022)
Заседание СБ ООН по ситуации вокруг Украины назначили на понедельник
Инициированное США заседание СБ ООН по ситуации вокруг Украины назначили на понедельник