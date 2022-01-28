17:04 28.01.2022 (обновлено: 18:51 28.01.2022)
Украинские военные впервые провели учебные стрельбы из британских ПТРК
Украинские военные впервые провели учебные стрельбы из британских ПТРК NLAW
© REUTERS / Ukrainian Defence MinistryУкраинский военнослужащий во время учений по применению противотанковых ракет NLAW на Яворовском полигоне недалеко от Львова. 28 января 2022
Украинский военнослужащий во время учений по применению противотанковых ракет NLAW на Яворовском полигоне недалеко от Львова. 28 января 2022
КИЕВ, 28 янв - РИА Новости. Украинские военные впервые провели учебные стрельбы из противотанковых ракетных комплексов NLAW, которые Украина получила от Великобритании, сообщает в пятницу информационное агентство минобороны Украины "АрмияInform".
Ранее глава британского минобороны Бен Уоллес заявил, что Великобритания поставит Украине легкие противотанковые оборонительные вооружения для "самообороны". Главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов позже заявил, что Великобритания начала поставки на Украину противотанковых гранатометов NLAW - лучших в мире гранатометов для боя в городе, не имеющих аналогов в России. Позже агентство "АрмияInform" сообщило, что британские инструкторы готовят украинских военных к применению новейших противотанковых ракетных комплексов NLAW.
26 января, 08:00Украинские военные мечтают рвать россиян голыми руками
"Сегодня в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного состоялся завершающий этап подготовки первой группы военнослужащих ВС Украины – будущих инструкторов по подготовке операторов противотанковых ракетных комплексов NLAW. В частности, выпускники курса совершили практические пуски из этих ПТРК", - говорится в сообщении.
Сообщается, что военнослужащие стреляли по мишеням на рубежах от 300 до 600 метров. Огонь вели с разных дистанций и позиций. В частности, из дома через окно, из окопа, из боевой машины. Все цели были поражены.
По словам присутствующего представителя Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВС Украины полковника Николая Губеня, подготовка инструкторов ПТРК состоялась в кратчайшие сроки: три дня ушло на теорию и тактику и два дня – на практическое применение. Всего за пять дней было подготовлено около 40 инструкторов ПТРК NLAW. Они разъедутся по определенным подразделениям, чтобы подготовить новых специалистов.
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.