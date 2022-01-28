16:38 28.01.2022 (обновлено: 17:26 28.01.2022)
США делают все, чтобы столкнуть Россию и Украину, заявил Володин
Спикер Госдумы Володин: Россия и Украина не будут воевать, но это не устраивает США
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Россия с Украиной воевать не будет, но это не устраивает Вашингтон, который делает всё, чтобы столкнуть их друг с другом, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Парламентарий пояснил, что депутат Верховной Рады Виктор Медведчук в интервью "России 24" задал своим коллегам — депутатам Рады вопрос о том, почему они не хотят откликнуться на приглашение и приехать в Россию, которая якобы угрожает вторжением, чтобы сесть за стол и путем переговоров добиваться мира.
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"Ответ прост: не едут, потому что прекрасно знают — Россия с Украиной воевать не будет. В подтверждение этого сегодня в очередной раз высказался министр иностранных дел Сергей Лавров. Но это не устраивает Вашингтон, который делает всё, чтобы столкнуть друг с другом наши государства", - написал Володин в своем Telegram-канале.
"России и Украине нужен мир. США и странам Европы не нужна ядерная война. Давайте исходить из этого", - подчеркнул спикер Госдумы. По его словам, любой диалог всегда лучше, а строить его необходимо на принципах взаимного уважения, отстаивая интересы своих граждан.
Также парламентарий отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, как и его предшественники, "думает об одном: как удержаться в кресле". По его мнению, чем быстрее депутаты Верховной рады осознают необходимость диалога между двумя странами и поддержат предложение Медведчука, тем будет лучше для всех.
Ранее Володин писал, что ждет визит Медведчука и других депутатов Рады, которые входят в "группу дружбы", для диалога в рамках парламентского сотрудничества.