https://ria.ru/20220128/ukraina-1770023959.html

США делают все, чтобы столкнуть Россию и Украину, заявил Володин

США делают все, чтобы столкнуть Россию и Украину, заявил Володин - РИА Новости, 28.01.2022

США делают все, чтобы столкнуть Россию и Украину, заявил Володин

Россия с Украиной воевать не будет, но это не устраивает Вашингтон, который делает всё, чтобы столкнуть их друг с другом, заявил спикер Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T16:38

2022-01-28T16:38

2022-01-28T17:26

украина

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вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Россия с Украиной воевать не будет, но это не устраивает Вашингтон, который делает всё, чтобы столкнуть их друг с другом, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Парламентарий пояснил, что депутат Верховной Рады Виктор Медведчук в интервью "России 24" задал своим коллегам — депутатам Рады вопрос о том, почему они не хотят откликнуться на приглашение и приехать в Россию, которая якобы угрожает вторжением, чтобы сесть за стол и путем переговоров добиваться мира."России и Украине нужен мир. США и странам Европы не нужна ядерная война. Давайте исходить из этого", - подчеркнул спикер Госдумы. По его словам, любой диалог всегда лучше, а строить его необходимо на принципах взаимного уважения, отстаивая интересы своих граждан.Также парламентарий отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, как и его предшественники, "думает об одном: как удержаться в кресле". По его мнению, чем быстрее депутаты Верховной рады осознают необходимость диалога между двумя странами и поддержат предложение Медведчука, тем будет лучше для всех.Ранее Володин писал, что ждет визит Медведчука и других депутатов Рады, которые входят в "группу дружбы", для диалога в рамках парламентского сотрудничества.

https://ria.ru/20220127/nato-1769719385.html

https://ria.ru/20220128/isteriya-1769937485.html

https://ria.ru/20220128/ukraina-1769983850.html

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украина, россия, в мире, сша, вячеслав володин, госдума рф