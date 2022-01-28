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В НАТО предложили "оттаскать Украину за уши", сообщили СМИ
В НАТО предложили "оттаскать Украину за уши", сообщили СМИ - РИА Новости, 28.01.2022
В НАТО предложили "оттаскать Украину за уши", сообщили СМИ
"Некоторые" в Киеве устраивали ненужные провокации, Западу было бы неплохо за это "потаскать Украину за ухо", пишет портал Euractive со ссылкой на слова... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T14:32
2022-01-28T14:32
в мире
украина
киев
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нато
россия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. "Некоторые" в Киеве устраивали ненужные провокации, Западу было бы неплохо за это "потаскать Украину за ухо", пишет портал Euractive со ссылкой на слова высокопоставленного источника в НАТО.Как сообщает портал, по мнению источника, "было бы неплохо, если бы Запад "немного потаскал Украину за ухо", поскольку некоторые в Киеве устраивали ненужные провокации"."На Украине также есть проблемы с тем, кто у власти, кто имеет превосходство в армии", - добавил источник.Помимо этого, он прокомментировал решения некоторых стран Балтии поставить оружие на Украину. По его словам, "НАТО не давала на это разрешения, и, скорее всего, этот шаг был одобрен американцами".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не исключает, что кое-кто хотел бы спровоцировать Киев на войну, но Москва ее не хочет.
https://ria.ru/20220128/politika-1769850685.html
https://ria.ru/20220128/krakh-1769924238.html
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в мире, украина, киев, москва, нато, россия
14:32 28.01.2022
 
В НАТО предложили "оттаскать Украину за уши", сообщили СМИ

Euractive: в НАТО предложили Западу "потаскать Украину за ухо" за ненужные провокации

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе
Флаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. "Некоторые" в Киеве устраивали ненужные провокации, Западу было бы неплохо за это "потаскать Украину за ухо", пишет портал Euractive со ссылкой на слова высокопоставленного источника в НАТО.
Как сообщает портал, по мнению источника, "было бы неплохо, если бы Запад "немного потаскал Украину за ухо", поскольку некоторые в Киеве устраивали ненужные провокации".
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"На Украине также есть проблемы с тем, кто у власти, кто имеет превосходство в армии", - добавил источник.
Помимо этого, он прокомментировал решения некоторых стран Балтии поставить оружие на Украину. По его словам, "НАТО не давала на это разрешения, и, скорее всего, этот шаг был одобрен американцами".
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Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не исключает, что кое-кто хотел бы спровоцировать Киев на войну, но Москва ее не хочет.
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