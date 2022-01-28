Минобороны Украины раскритиковало отказ Германии поставлять оружие Киеву
Минобороны Украины раскритиковало отказ Германии поставлять оружие Киеву
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
КИЕВ, 28 янв - РИА Новости. Украина не воспринимает официальную позицию Германии относительно поставок вооружений Киеву, что подрывает безопасность Европы, заявил в пятницу глава Минобороны Украины Алексей Резников.
Ранее СМИ сообщили, что Германия не разрешила странам Балтии передавать украинским военным вооружения немецкого производства.
"Мы не воспринимаем официальную позицию относительно поставок вооружений и другие решения, которые подрывают безопасность Европы", - заявил Резников, выступая в Раде.
По его словам, если Германия не изменит позицию, федеральному правительству придется разбираться не с проблемами самопровозглашенного Донбасса и Крыма, а с "проблемами немецкой демократической республики".
"И это не преувеличение, так как материальная основа для ГДР уже существует. Это не только "Северный поток 2", это и представители немецкого истеблишмента на российских зарплатах, это и отдельные вице-адмиралы", - утверждает министр.
В МИД РФ ранее отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала эти обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.