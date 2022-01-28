https://ria.ru/20220128/ukraina-1769984302.html

Минобороны Украины раскритиковало отказ Германии поставлять оружие Киеву

Минобороны Украины раскритиковало отказ Германии поставлять оружие Киеву - РИА Новости, 28.01.2022

Минобороны Украины раскритиковало отказ Германии поставлять оружие Киеву

Украина не воспринимает официальную позицию Германии относительно поставок вооружений Киеву, что подрывает безопасность Европы, заявил в пятницу глава... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T14:12

2022-01-28T14:12

2022-01-28T14:12

в мире

киев

москва

дмитрий песков

министерство обороны украины

нато

северный поток — 2

алексей резников

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КИЕВ, 28 янв - РИА Новости. Украина не воспринимает официальную позицию Германии относительно поставок вооружений Киеву, что подрывает безопасность Европы, заявил в пятницу глава Минобороны Украины Алексей Резников.Ранее СМИ сообщили, что Германия не разрешила странам Балтии передавать украинским военным вооружения немецкого производства.По его словам, если Германия не изменит позицию, федеральному правительству придется разбираться не с проблемами самопровозглашенного Донбасса и Крыма, а с "проблемами немецкой демократической республики"."И это не преувеличение, так как материальная основа для ГДР уже существует. Это не только "Северный поток 2", это и представители немецкого истеблишмента на российских зарплатах, это и отдельные вице-адмиралы", - утверждает министр.В МИД РФ ранее отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала эти обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220128/zelenskiy-1769910814.html

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в мире, киев, москва, дмитрий песков, министерство обороны украины, нато, северный поток — 2, алексей резников, россия