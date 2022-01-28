https://ria.ru/20220128/ukraina-1769983850.html

СМИ: в НАТО признают, что Россия не планирует вторгаться на Украину

СМИ: в НАТО признают, что Россия не планирует вторгаться на Украину - РИА Новости, 28.01.2022

СМИ: в НАТО признают, что Россия не планирует вторгаться на Украину

В НАТО признают, что Россия "не планирует вторжение" на Украину, сообщает портал Euractiv со ссылкой на источник в альянсе. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T14:10

2022-01-28T14:10

2022-01-28T14:27

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В НАТО признают, что Россия "не планирует вторжение" на Украину, сообщает портал Euractiv со ссылкой на источник в альянсе.Как сообщает портал, "по оценкам источника в НАТО, Россия не планирует вторжения". По оценке источника, для этого необходимы военные возможности, отличные от тех, которые якобы "развернуты в настоящее время" у границ Украины. При этом он отметил, что "существуют варианты снижения напряженности уже завтра" по данной ситуации.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что войска перемещаются в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.

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в мире, украина, нато, ситуация в днр и лнр, россия