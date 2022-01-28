https://ria.ru/20220128/ukraina-1769947870.html
Лукашенко пообещал вернуть Украину в лоно славянства
Лукашенко пообещал вернуть Украину в лоно славянства - РИА Новости, 28.01.2022
Лукашенко пообещал вернуть Украину в лоно славянства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украину вернут в лоно славянства. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T12:04
2022-01-28T12:04
2022-01-28T17:59
в мире
украина
александр лукашенко
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МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украину вернут в лоно славянства."Для Запада важно утопить в крови российско-украинское братство, наше славянское братство. Но мы родные славянские народы, выходцы из одной купели крещения. Наши корни из глубины веков, и это надо сберечь чего бы не стоило нам. Ведь братство гораздо выше, чем надуманные обиды и местечковые политические амбиции. Наши неразрывные связи - основа общей безопасности и выживания. И как бы кому-то ни хотелось, мы вернем нашу Украину в лоно нашего славянства. Мы это обязательно сделаем", - заявил Лукашенко в пятницу в Минске, обращаясь с посланием к народу и парламенту.
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в мире, украина, александр лукашенко
12:04 28.01.2022 (обновлено: 17:59 28.01.2022)
Лукашенко пообещал вернуть Украину в лоно славянства
Президент Белоруссии Лукашенко пообещал вернуть Украину в лоно славянства