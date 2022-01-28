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В Польше подготовили план эвакуации дипломатов с Украины
В Польше подготовили план эвакуации дипломатов с Украины - РИА Новости, 28.01.2022
В Польше подготовили план эвакуации дипломатов с Украины
Польша подготовила план эвакуации дипломатов из Украины, но решение пока не принято, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T09:52
2022-01-28T09:57
в мире
украина
польша
ситуация в днр и лнр
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ВАРШАВА, 28 янв – РИА Новости. Польша подготовила план эвакуации дипломатов из Украины, но решение пока не принято, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире Польского радио.О планах по эвакуации части сотрудников своих посольств "из-за угрозы со стороны России", которую Москва отрицает, ранее заявили США, Великобритания, ФРГ и Австралия."В данный момент нет такого решения об эвакуации польских дипломатов. В то же время не буду скрывать, что мы уже имеем подготовленные планы и уже какое-то время назад в МИД мы изучили всяческие процедуры, находимся в контакте, чтобы не столкнуться с неожиданностями. В то же время на этом этапе такого решения нет", - сказал Пшидач.При этом он напомнил, что Польша имеет на Украине самое большое дипломатическое представительство из всех европейских стран. "У нас несколько площадок – не только посольство в Киеве, но и консульства в Одессе, Харькове, Виннице, Львове, Луцке", - пояснил замминистра."В ситуации, если дойдет до угрозы нашим дипломатам, мы будем реагировать естественным образом", - заключил он.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220128/sovbez-1769891205.html
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в мире, украина, польша, ситуация в днр и лнр
09:52 28.01.2022 (обновлено: 09:57 28.01.2022)
 
В Польше подготовили план эвакуации дипломатов с Украины

Замглавы МИД Пшидач: Польша подготовила план эвакуации дипломатов с Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание МИД Польши в Варшаве
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание МИД Польши в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 28 янв – РИА Новости. Польша подготовила план эвакуации дипломатов из Украины, но решение пока не принято, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире Польского радио.
О планах по эвакуации части сотрудников своих посольств "из-за угрозы со стороны России", которую Москва отрицает, ранее заявили США, Великобритания, ФРГ и Австралия.
"В данный момент нет такого решения об эвакуации польских дипломатов. В то же время не буду скрывать, что мы уже имеем подготовленные планы и уже какое-то время назад в МИД мы изучили всяческие процедуры, находимся в контакте, чтобы не столкнуться с неожиданностями. В то же время на этом этапе такого решения нет", - сказал Пшидач.
При этом он напомнил, что Польша имеет на Украине самое большое дипломатическое представительство из всех европейских стран. "У нас несколько площадок – не только посольство в Киеве, но и консульства в Одессе, Харькове, Виннице, Львове, Луцке", - пояснил замминистра.
"В ситуации, если дойдет до угрозы нашим дипломатам, мы будем реагировать естественным образом", - заключил он.
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01:17
В США раскрыли цель созыва заседания Совбеза ООН по Украине
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
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