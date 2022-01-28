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Вступление Украины в НАТО не стоит на повестке, заявили в Германии
Вступление Украины в НАТО не стоит на повестке, заявили в Германии - РИА Новости, 28.01.2022
Вступление Украины в НАТО не стоит на повестке, заявили в Германии
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что вступление Украины в Североатлантический Альянс в настоящее время не стоит на повестке, что, по ее словам,... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T09:41
2022-01-28T10:17
в мире
украина
нато
мид германии
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БЕРЛИН, 28 янв - РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что вступление Украины в Североатлантический Альянс в настоящее время не стоит на повестке, что, по ее словам, общеизвестно.По словам министра, в настоящее время "вообще не предвидится никакого расширения НАТО на восток"."Поэтому в Москве я долго обсуждала с российским министром иностранных дел (Сергеем Лавровым) то, о чем мы, собственно, спорим", - добавила Бербок.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.В среду Вашингтон передал Москве письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В госдепартамент выразили надежду, что они не будут опубликованы и останутся предметом дипломатических переговоров между двумя сторонами.В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США в своем ответе по гарантиям безопасности не ответили на самый главный вопрос - о нерасширении НАТО на восток, содержание ответа США по гарантиям безопасности позволяет рассчитывать на серьезный разговор, но по второстепенным темам, Москва рассматривает ответ США и ответ НАТО по гарантиям в комплексе. По его словам, после межведомственного согласования об ответах США и НАТО на предложения РФ по безопасности будет доложено президенту России Владимиру Путину, он и будет принимать решение о дальнейших шагах.
https://ria.ru/20220128/politika-1769850685.html
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в мире, украина, нато, мид германии
09:41 28.01.2022 (обновлено: 10:17 28.01.2022)
 
Вступление Украины в НАТО не стоит на повестке, заявили в Германии

Глава МИД ФРГ Бербок: вступление Украины в НАТО не стоит на повестке, об этом знают все

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 28 янв - РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что вступление Украины в Североатлантический Альянс в настоящее время не стоит на повестке, что, по ее словам, общеизвестно.
"О том, что в настоящее время это (вступление Украины в НАТО) не стоит на повестке, знает каждый, в том числе и Россия", - сказала Бербок в интервью медиагруппе Funke, текст которого распространил германский МИД.
По словам министра, в настоящее время "вообще не предвидится никакого расширения НАТО на восток".
"Поэтому в Москве я долго обсуждала с российским министром иностранных дел (Сергеем Лавровым) то, о чем мы, собственно, спорим", - добавила Бербок.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
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В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
В среду Вашингтон передал Москве письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В госдепартамент выразили надежду, что они не будут опубликованы и останутся предметом дипломатических переговоров между двумя сторонами.
В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США в своем ответе по гарантиям безопасности не ответили на самый главный вопрос - о нерасширении НАТО на восток, содержание ответа США по гарантиям безопасности позволяет рассчитывать на серьезный разговор, но по второстепенным темам, Москва рассматривает ответ США и ответ НАТО по гарантиям в комплексе. По его словам, после межведомственного согласования об ответах США и НАТО на предложения РФ по безопасности будет доложено президенту России Владимиру Путину, он и будет принимать решение о дальнейших шагах.
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