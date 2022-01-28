https://ria.ru/20220128/ukraina-1769899678.html

Глава МИД Японии назвал "гипотетическим" вопрос о "российской агрессии"

Глава МИД Японии назвал "гипотетическим" вопрос о "российской агрессии" - РИА Новости, 28.01.2022

Глава МИД Японии назвал "гипотетическим" вопрос о "российской агрессии"

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси вновь отказался отвечать на вопрос журналистов о прогнозах японских властей относительно возможного развития ситуации вокруг... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T06:59

2022-01-28T06:59

2022-01-28T07:49

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ТОКИО, 28 янв – РИА Новости. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси вновь отказался отвечать на вопрос журналистов о прогнозах японских властей относительно возможного развития ситуации вокруг Украины.Позднее в Белом доме опровергли подобные сообщения СМИ.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220126/kisida-1769536417.html

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в мире, украина, сша, япония, мид японии‎, россия