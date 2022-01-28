Публично опозоренный украинский дипломат выдвинул требование к Германии

02:37 28.01.2022 (обновлено: 03:33 28.01.2022)
Посол Украины обвинил Германию в "трусости" из-за отказа в помощи
Посол Украины в ФРГ Мельник: Берлин должен проявить смелость и отправить оружие Киеву
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал решение Берлина передать Украине пять тысяч касок, назвав его "чисто символическим жестом", пишет DPA.
Украинский дипломат сравнил помощь Германии с "каплей в море" и призвал немецкое правительство "проявить смелость".
"Нам нужна не тактика лавирования, а смелые действия ФРГ, которая наконец-то снабдит Украину немецким оборонительным оружием, в котором мы больше всего нуждаемся именно сегодня", — заявил Мельник.
По его мнению, такими действиями Берлин хотел "остановить панику среди украинской и европейской общественности".
"Украина ждет от Германии разворота на 180 градусов и подлинной смены парадигмы", — заключил посол.
Ранее дипломат заявил, что стране требуются "100 тысяч касок и бронежилетов" для добровольцев, которые идут в народное ополчение. В министерстве обороны Германии сообщили, что поставят Киеву пять тысяч касок, сроки поставки пока неизвестны.
Украинские власти регулярно ставят вопрос поставок вооружений из Германии. Посол Мельник подчеркнул, что нежелание ФРГ передавать Украине оружие может сказаться на отношениях двух стран.
Ранее министерство иностранных дел Украины вызвало посла Германии Анку Фельдгузен и выразило глубокое разочарование из-за позиции немецкого правительства касательно непредоставления оборонного вооружения Киеву. Глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт ранее заявила, что Берлин поддерживает Киев, но поставки оружия не помогут урегулировать конфликт.