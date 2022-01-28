https://ria.ru/20220128/ukraina-1769893576.html

Публично опозоренный украинский дипломат выдвинул требование к Германии

Посол Украины обвинил Германию в "трусости" из-за отказа в помощи - РИА Новости, 28.01.2022

Публично опозоренный украинский дипломат выдвинул требование к Германии

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал решение Берлина передать Украине пять тысяч касок, назвав его "чисто символическим жестом", пишет DPA. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T02:37

2022-01-28T02:37

2022-01-28T03:33

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андрей мельник

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал решение Берлина передать Украине пять тысяч касок, назвав его "чисто символическим жестом", пишет DPA.Украинский дипломат сравнил помощь Германии с "каплей в море" и призвал немецкое правительство "проявить смелость".По его мнению, такими действиями Берлин хотел "остановить панику среди украинской и европейской общественности".Ранее дипломат заявил, что стране требуются "100 тысяч касок и бронежилетов" для добровольцев, которые идут в народное ополчение. В министерстве обороны Германии сообщили, что поставят Киеву пять тысяч касок, сроки поставки пока неизвестны.Украинские власти регулярно ставят вопрос поставок вооружений из Германии. Посол Мельник подчеркнул, что нежелание ФРГ передавать Украине оружие может сказаться на отношениях двух стран.Ранее министерство иностранных дел Украины вызвало посла Германии Анку Фельдгузен и выразило глубокое разочарование из-за позиции немецкого правительства касательно непредоставления оборонного вооружения Киеву. Глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт ранее заявила, что Берлин поддерживает Киев, но поставки оружия не помогут урегулировать конфликт.

https://ria.ru/20220123/ukraina-1769131591.html

https://ria.ru/20220124/nato-1769239734.html

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