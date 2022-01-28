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Байден поддержал усилия нормандского формата по примирению на Украине
Байден поддержал усилия нормандского формата по примирению на Украине - РИА Новости, 28.01.2022
Байден поддержал усилия нормандского формата по примирению на Украине
Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал усилия членов группы нормандского формата по... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T01:41
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в мире
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ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал усилия членов группы нормандского формата по урегулированию конфликта на востоке Украины, заявил в четверг Белый дом.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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в мире, украина, киев, сша, оон, джо байден, владимир зеленский, нато, ситуация в днр и лнр, россия
01:41 28.01.2022
 
Байден поддержал усилия нормандского формата по примирению на Украине

Президент США Байден поддержал усилия нормандского формата по примирению на Украине

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал усилия членов группы нормандского формата по урегулированию конфликта на востоке Украины, заявил в четверг Белый дом.
"Президент Байден заявил о поддержке со стороны США усилий по урегулированию конфликта (в Украине) в нормандском формате, выразив надежду, что подтверждение сторонами 26 января условий прекращения огня от июля 2020 года поможет снизить напряженность и продвинуться в реализации минских соглашений", - сказано в заявлении Белого дома, обнародованном по итогам беседы двух лидеров.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
01:22
В Белом доме рассказали о разговоре Байдена и Зеленского
 
В миреУкраинаКиевСШАООНДжо БайденВладимир ЗеленскийНАТОСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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