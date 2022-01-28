https://ria.ru/20220128/ukraina-1769892054.html

Байден поддержал усилия нормандского формата по примирению на Украине

Байден поддержал усилия нормандского формата по примирению на Украине - РИА Новости, 28.01.2022

Байден поддержал усилия нормандского формата по примирению на Украине

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал усилия членов группы нормандского формата по... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T01:41

2022-01-28T01:41

2022-01-28T01:41

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ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал усилия членов группы нормандского формата по урегулированию конфликта на востоке Украины, заявил в четверг Белый дом.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220128/bayden-1769891516.html

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