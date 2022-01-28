https://ria.ru/20220128/ugroza-1769937146.html

Запад истерично развивает тему "российской угрозы" Украине, заявил Лавров

Запад истерично развивает тему "российской угрозы" Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 28.01.2022

Запад истерично развивает тему "российской угрозы" Украине, заявил Лавров

США и Запад сейчас истерично развивают тему угрозы РФ Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T11:30

2022-01-28T11:30

2022-01-28T12:38

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. США и Запад сейчас истерично развивают тему угрозы РФ Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Нам сейчас говорят, истерично раздувая тему эскалации на Украине, требуя деэскалации, и (глава дипломатии ЕС Жозеп) Боррель, и (госсекретарь США Энтони) Блинкен, у них как заклинание: "мы очень надеемся, что россия выберет путь дипломатии". Ловлю на слове, потому что путь дипломатии мы выбирали многие десятилетия, после того как исчез Советский Союз", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио "Комсомольская правда"."И результатом очень значимым той самой дипломатии являются договоренности Стамбула и Астаны, а именно: никто не будет укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Это же соглашение, это декларация, высший результат дипломатии... если вы за дипломатию, сначала выполните то, о чем договорились", - добавил министр.

https://ria.ru/20220128/isteriya-1769937485.html

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в мире, украина, сша, сергей лавров, ситуация в днр и лнр, россия, стамбул