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Запад истерично развивает тему "российской угрозы" Украине, заявил Лавров
Запад истерично развивает тему "российской угрозы" Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 28.01.2022
Запад истерично развивает тему "российской угрозы" Украине, заявил Лавров
США и Запад сейчас истерично развивают тему угрозы РФ Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T11:30
2022-01-28T11:30
2022-01-28T12:38
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. США и Запад сейчас истерично развивают тему угрозы РФ Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Нам сейчас говорят, истерично раздувая тему эскалации на Украине, требуя деэскалации, и (глава дипломатии ЕС Жозеп) Боррель, и (госсекретарь США Энтони) Блинкен, у них как заклинание: "мы очень надеемся, что россия выберет путь дипломатии". Ловлю на слове, потому что путь дипломатии мы выбирали многие десятилетия, после того как исчез Советский Союз", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио "Комсомольская правда"."И результатом очень значимым той самой дипломатии являются договоренности Стамбула и Астаны, а именно: никто не будет укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Это же соглашение, это декларация, высший результат дипломатии... если вы за дипломатию, сначала выполните то, о чем договорились", - добавил министр.
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в мире, украина, сша, сергей лавров, ситуация в днр и лнр, россия, стамбул
11:30 28.01.2022 (обновлено: 12:38 28.01.2022)
Запад истерично развивает тему "российской угрозы" Украине, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: США и Запад истерично развивают тему "российской угрозы" Украине