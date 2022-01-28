https://ria.ru/20220128/ucheniya-1770068710.html

Украина провела учения возле Крыма

Украина провела учения возле Крыма - РИА Новости, 28.01.2022

Украина провела учения возле Крыма

Украинские артиллеристы провели учения в Херсонской области недалеко от Крыма, сообщило в пятницу украинское издание "Суспільне" ("Общественное") со ссылкой на... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T20:13

2022-01-28T20:13

2022-01-28T20:23

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КИЕВ, 28 янв - РИА Новости. Украинские артиллеристы провели учения в Херсонской области недалеко от Крыма, сообщило в пятницу украинское издание "Суспільне" ("Общественное") со ссылкой на Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины."На одном из полигонов Херсонской области, недалеко от административной границы с временно оккупированным Крымом, прошли учения артиллерийских подразделений гаубиц "Мста-Б". По легенде учений, разведка обнаружила противника и бронированную технику, которые продвигались в сторону позиций украинских войск. Расстояние составляло около 20 км. Поэтому на уничтожение противника были направлены расчеты гаубиц "Мста-Б"", - сообщает издание на своем сайте.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина и многие страны Запада по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220127/politika-1769667249.html

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в мире, украина, херсонская область , ситуация в днр и лнр