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Украина провела учения возле Крыма
Украина провела учения возле Крыма - РИА Новости, 28.01.2022
Украина провела учения возле Крыма
Украинские артиллеристы провели учения в Херсонской области недалеко от Крыма, сообщило в пятницу украинское издание "Суспільне" ("Общественное") со ссылкой на... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T20:13
2022-01-28T20:23
в мире
украина
херсонская область
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 28 янв - РИА Новости. Украинские артиллеристы провели учения в Херсонской области недалеко от Крыма, сообщило в пятницу украинское издание "Суспільне" ("Общественное") со ссылкой на Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины."На одном из полигонов Херсонской области, недалеко от административной границы с временно оккупированным Крымом, прошли учения артиллерийских подразделений гаубиц "Мста-Б". По легенде учений, разведка обнаружила противника и бронированную технику, которые продвигались в сторону позиций украинских войск. Расстояние составляло около 20 км. Поэтому на уничтожение противника были направлены расчеты гаубиц "Мста-Б"", - сообщает издание на своем сайте.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина и многие страны Запада по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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в мире, украина, херсонская область , ситуация в днр и лнр
20:13 28.01.2022 (обновлено: 20:23 28.01.2022)
 
Украина провела учения возле Крыма

Украинские артиллеристы провели учения в Херсонской области возле Крыма

© AP Photo / Efrem LukatskyИнструктор во время тренировки военнослужащих
Инструктор во время тренировки военнослужащих - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Инструктор во время тренировки военнослужащих
Читать ria.ru в
КИЕВ, 28 янв - РИА Новости. Украинские артиллеристы провели учения в Херсонской области недалеко от Крыма, сообщило в пятницу украинское издание "Суспільне" ("Общественное") со ссылкой на Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины.
"На одном из полигонов Херсонской области, недалеко от административной границы с временно оккупированным Крымом, прошли учения артиллерийских подразделений гаубиц "Мста-Б". По легенде учений, разведка обнаружила противника и бронированную технику, которые продвигались в сторону позиций украинских войск. Расстояние составляло около 20 км. Поэтому на уничтожение противника были направлены расчеты гаубиц "Мста-Б"", - сообщает издание на своем сайте.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина и многие страны Запада по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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