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Жители МО смогут подать заявку на раздел или объединение земель онлайн
Жители МО смогут подать заявку на раздел или объединение земель онлайн - РИА Новости, 28.01.2022
Жители МО смогут подать заявку на раздел или объединение земель онлайн
Новая услуга появилась на портале "Госуслуги" в Московской области. Теперь там физические лица и предприниматели смогут подать заявку на раздел или объединение... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T17:09
2022-01-28T17:09
2022-01-28T17:09
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Новая услуга появилась на портале "Госуслуги" в Московской области. Теперь там физические лица и предприниматели смогут подать заявку на раздел или объединение участков, сообщил телеканал "360".Услуга может быть полезна для владельцев нескольких смежных участков, которые необходимо разделить или объединить."Услуга поможет физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям осуществить раздел и объединение участков в их пользовании", – рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.Услугу будут оказывать бесплатно. После подачи заявки ответ по ней придет в течение 15 рабочих дней.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости.
Новая услуга появилась на портале "Госуслуги" в Московской области. Теперь там физические лица и предприниматели смогут подать заявку на раздел или объединение участков, сообщил телеканал "360"
.
Услуга может быть полезна для владельцев нескольких смежных участков, которые необходимо разделить или объединить.
"Услуга поможет физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям осуществить раздел и объединение участков в их пользовании", – рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.
Услугу будут оказывать бесплатно. После подачи заявки ответ по ней придет в течение 15 рабочих дней.