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Жители МО смогут подать заявку на раздел или объединение земель онлайн

Жители МО смогут подать заявку на раздел или объединение земель онлайн - РИА Новости, 28.01.2022

Жители МО смогут подать заявку на раздел или объединение земель онлайн

Новая услуга появилась на портале "Госуслуги" в Московской области. Теперь там физические лица и предприниматели смогут подать заявку на раздел или объединение... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T17:09

2022-01-28T17:09

2022-01-28T17:09

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Новая услуга появилась на портале "Госуслуги" в Московской области. Теперь там физические лица и предприниматели смогут подать заявку на раздел или объединение участков, сообщил телеканал "360".Услуга может быть полезна для владельцев нескольких смежных участков, которые необходимо разделить или объединить."Услуга поможет физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям осуществить раздел и объединение участков в их пользовании", – рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.Услугу будут оказывать бесплатно. После подачи заявки ответ по ней придет в течение 15 рабочих дней.

московская область (подмосковье)

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)