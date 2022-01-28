https://ria.ru/20220128/ubiystvo-1769946886.html

Лавров рассказал о расследовании убийства российских журналистов в ЦАР

Лавров рассказал о расследовании убийства российских журналистов в ЦАР - РИА Новости, 28.01.2022

Лавров рассказал о расследовании убийства российских журналистов в ЦАР

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия в рамках расследования гибели трех журналистов в ЦАР готова передавать имеющуюся информацию родным погибших. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T12:00

2022-01-28T12:00

2022-01-28T17:35

в мире

цар

сергей лавров

убийство российских журналистов в цар

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МОСКВА, 28 янв - РИА новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия в рамках расследования гибели трех журналистов в ЦАР готова передавать имеющуюся информацию родным погибших.Министр также обратился к журналистам с просьбой ставить в известность при посещении горячих точек.Он продолжил, что "если бы они, направившись в страну, где в общем-то был внутренний вооружённый конфликт, где была террористическая угроза, хотя бы поставили в известность МИД и наше посольство, ну, по крайне мере, шансы, чтобы этой трагедии не произошло, были бы чуть выше". "Тем более, они поехали туда, по сути дела, как туристы, не объявив цели своего приезда. Ещё раз повторю, это не оправдание, но это серьезно создаёт дополнительные риски для безопасности", - сказал министр.Также Лавров заявил, что Россия запросила правительство ЦАР о ситуации с расследованием убийства трех российских журналистов.Министр добавил, что российская сторона хочет добиться истины.Ранее новый посол РФ в ЦАР Александр Бикантов сообщил в интервью РИА Новости, что, по предварительной версии, три российских журналиста были убиты в ЦАР в 2018 году боевиками из незаконного вооруженного формирования 3R.

https://ria.ru/20220128/diplomaty-1769957336.html

https://ria.ru/20220120/afrika-1768669434.html

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в мире, цар, сергей лавров, убийство российских журналистов в цар