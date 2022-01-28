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Лавров рассказал о расследовании убийства российских журналистов в ЦАР
Лавров рассказал о расследовании убийства российских журналистов в ЦАР - РИА Новости, 28.01.2022
Лавров рассказал о расследовании убийства российских журналистов в ЦАР
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия в рамках расследования гибели трех журналистов в ЦАР готова передавать имеющуюся информацию родным погибших. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T12:00
2022-01-28T17:35
в мире
цар
сергей лавров
убийство российских журналистов в цар
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МОСКВА, 28 янв - РИА новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия в рамках расследования гибели трех журналистов в ЦАР готова передавать имеющуюся информацию родным погибших.Министр также обратился к журналистам с просьбой ставить в известность при посещении горячих точек.Он продолжил, что "если бы они, направившись в страну, где в общем-то был внутренний вооружённый конфликт, где была террористическая угроза, хотя бы поставили в известность МИД и наше посольство, ну, по крайне мере, шансы, чтобы этой трагедии не произошло, были бы чуть выше". "Тем более, они поехали туда, по сути дела, как туристы, не объявив цели своего приезда. Ещё раз повторю, это не оправдание, но это серьезно создаёт дополнительные риски для безопасности", - сказал министр.Также Лавров заявил, что Россия запросила правительство ЦАР о ситуации с расследованием убийства трех российских журналистов.Министр добавил, что российская сторона хочет добиться истины.Ранее новый посол РФ в ЦАР Александр Бикантов сообщил в интервью РИА Новости, что, по предварительной версии, три российских журналиста были убиты в ЦАР в 2018 году боевиками из незаконного вооруженного формирования 3R.
https://ria.ru/20220128/diplomaty-1769957336.html
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в мире, цар, сергей лавров, убийство российских журналистов в цар
12:00 28.01.2022 (обновлено: 17:35 28.01.2022)
 
Лавров рассказал о расследовании убийства российских журналистов в ЦАР

Лавров: расследование убийства трех российских журналистов в ЦАР продолжается

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЦветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике российских журналистов возле Дома журналистов в Москве
Цветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике российских журналистов возле Дома журналистов в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Цветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике российских журналистов возле Дома журналистов в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия в рамках расследования гибели трех журналистов в ЦАР готова передавать имеющуюся информацию родным погибших.
Министр также обратился к журналистам с просьбой ставить в известность при посещении горячих точек.
"Мы будем готовы всячески передавать информацию, которая у нас есть, родным погибших журналистов. Насчёт того, кто это сделал? Расследование, как вы знаете, ведут власти ЦАР, я не хочу оправдывать этих убийц, хочу только сказать, не надо забывать, что журналисты должны соблюдать какие-то меры предосторожности",- сказал министр в интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио "Комсомольская правда".
Он продолжил, что "если бы они, направившись в страну, где в общем-то был внутренний вооружённый конфликт, где была террористическая угроза, хотя бы поставили в известность МИД и наше посольство, ну, по крайне мере, шансы, чтобы этой трагедии не произошло, были бы чуть выше". "Тем более, они поехали туда, по сути дела, как туристы, не объявив цели своего приезда. Ещё раз повторю, это не оправдание, но это серьезно создаёт дополнительные риски для безопасности", - сказал министр.
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"И убедительно прошу наших коллег и друзей журналистов при посещении опасных точек, ну если вы нам не доверяете, как министерству, конечно, я не смогу вас заставить, но ради вашей же безопасности, пожалуйста, ставьте нас в известность, это поможет", - добавил он.
Также Лавров заявил, что Россия запросила правительство ЦАР о ситуации с расследованием убийства трех российских журналистов.
Министр добавил, что российская сторона хочет добиться истины.
Ранее новый посол РФ в ЦАР Александр Бикантов сообщил в интервью РИА Новости, что, по предварительной версии, три российских журналиста были убиты в ЦАР в 2018 году боевиками из незаконного вооруженного формирования 3R.
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В миреЦАРСергей ЛавровУбийство российских журналистов в ЦАР
 
 
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