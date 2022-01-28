https://ria.ru/20220128/tseny-1770018538.html

Мишустин обсудил с главой ФАС ситуацию с ценами на продовольствие

Мишустин обсудил с главой ФАС ситуацию с ценами на продовольствие - РИА Новости, 28.01.2022

Мишустин обсудил с главой ФАС ситуацию с ценами на продовольствие

Ситуация с ценами на продовольствие требует постоянного и системного внимания властей, важно также быстро реагировать на изменение ценовой конъюнктуры, заявил... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T16:22

2022-01-28T16:22

2022-01-28T16:51

общество

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Ситуация с ценами на продовольствие требует постоянного и системного внимания властей, важно также быстро реагировать на изменение ценовой конъюнктуры, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой ФАС Максимом Шаскольским.Инфляция в России по итогам 2021 года составила 8,39%. Рост потребительских цен в прошлом году превысил оценки властей страны и стал максимальным с 2015 года. Причем цены на продовольственные товары (включая алкогольные напитки) за 2021 год выросли на 10,62% против роста на 6,69% в 2020 году.Он напомнил, что правительство чуть более года назад создало межведомственную рабочую группу по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары и ФАС в ее составе ведет активную работу."Очевидно абсолютно, что вопрос этот стоит держать на постоянном контроле, он требует детального внимания. Я также поручил министру сельского хозяйства Дмитрию Николаевичу Патрушеву в ежедневном режиме усилить такую работу вместе с коллегами. Мы в постоянном контакте", - добавил глава кабмина.Премьер в целом отметил важность деятельности ФАС в период пандемии, когда дисбалансы в разных отраслях приводят к целому спектру проблем с ценами на товары, в тарифообразовании.Он также подчеркнул важность работы ФАС по выявлению рисков роста цен в той или иной области. "Я хочу попросить вас в этом смысле как можно более активно в том числе применять методы предиктивной аналитики для того, чтобы было видно, какие риски могут быть для того или иного вида продукции, товаров, связанные с ценами, и конечно, информировать коллег", - обратился Мишустин к Шаскольскому.

https://ria.ru/20211130/risk-1761463668.html

https://ria.ru/20220125/khleb-1769518346.html

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общество, федеральная антимонопольная служба (фас россии), михаил мишустин, россия