https://ria.ru/20220128/trudnosti-1769901863.html

Инфекционист предупредил о предстоящих тяжелых неделях из-за COVID-19

Инфекционист предупредил о предстоящих тяжелых неделях из-за COVID-19 - РИА Новости, 28.01.2022

Инфекционист предупредил о предстоящих тяжелых неделях из-за COVID-19

Следующие две недели будут тяжелыми по заболеваемости COVID-19 и прожить их надо с умом, заявил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T07:26

2022-01-28T07:26

2022-01-28T10:04

распространение коронавируса

общество

здоровье

николай малышев

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Следующие две недели будут тяжелыми по заболеваемости COVID-19 и прожить их надо с умом, заявил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.По словам специалиста, сложно спрогнозировать, до каких максимумов поднимется заболеваемость."Об этом трудно говорить, особенно пессимистом не хочется быть, но и оптимистом тут пока не получается. В общем, две недели будет еще очень тяжело", — сказал Малышев.Он подчеркнул, что в это время каждому нужно защищать себя от вируса и носить маски, хотя от них все уже устали.Накануне в России выявили 88,8 тысячи инфицированных, 26,5 тысячи из них — в Москве. При этом госпитализировали 12,8 тысячи человек. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, на штамм "дельта" сейчас приходится 47,9 процента случаев, а на "омикрон" и другие варианты коронавируса — 52,1 процента.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 78 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета достиг 64,4 процента.

https://ria.ru/20220128/simptom-1769887865.html

https://ria.ru/20220127/kovid-1769878670.html

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общество, здоровье, николай малышев, россия, коронавирус covid-19