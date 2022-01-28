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Инфекционист предупредил о предстоящих тяжелых неделях из-за COVID-19
Инфекционист предупредил о предстоящих тяжелых неделях из-за COVID-19 - РИА Новости, 28.01.2022
Инфекционист предупредил о предстоящих тяжелых неделях из-за COVID-19
Следующие две недели будут тяжелыми по заболеваемости COVID-19 и прожить их надо с умом, заявил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T07:26
2022-01-28T10:04
распространение коронавируса
общество
здоровье
николай малышев
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Следующие две недели будут тяжелыми по заболеваемости COVID-19 и прожить их надо с умом, заявил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.По словам специалиста, сложно спрогнозировать, до каких максимумов поднимется заболеваемость."Об этом трудно говорить, особенно пессимистом не хочется быть, но и оптимистом тут пока не получается. В общем, две недели будет еще очень тяжело", — сказал Малышев.Он подчеркнул, что в это время каждому нужно защищать себя от вируса и носить маски, хотя от них все уже устали.Накануне в России выявили 88,8 тысячи инфицированных, 26,5 тысячи из них — в Москве. При этом госпитализировали 12,8 тысячи человек. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, на штамм "дельта" сейчас приходится 47,9 процента случаев, а на "омикрон" и другие варианты коронавируса — 52,1 процента.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 78 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета достиг 64,4 процента.
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общество, здоровье, николай малышев, россия, коронавирус covid-19
07:26 28.01.2022 (обновлено: 10:04 28.01.2022)
 
Инфекционист предупредил о предстоящих тяжелых неделях из-за COVID-19

Инфекционист Малышев: из-за COVID-19 предстоят тяжелые недели, нужно носить маски

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациенты в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинские работники и пациенты в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинские работники и пациенты в реанимационном отделении COVID-госпиталя. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Следующие две недели будут тяжелыми по заболеваемости COVID-19 и прожить их надо с умом, заявил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

"Рост еще будет, это точно, цифры будут все увеличиваться и увеличиваться. Еще до COVID после зимних каникул всегда было повышение заболеваемости до конца месяца, а иногда и до середины февраля. А сейчас еще и "омикрон" наложился. И, безусловно, процесс будет продолжаться и дальше", — сказал он.

По словам специалиста, сложно спрогнозировать, до каких максимумов поднимется заболеваемость.
"Об этом трудно говорить, особенно пессимистом не хочется быть, но и оптимистом тут пока не получается. В общем, две недели будет еще очень тяжело", — сказал Малышев.
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Он подчеркнул, что в это время каждому нужно защищать себя от вируса и носить маски, хотя от них все уже устали.

"Люди сами должны подумать об этом, ограничивать свои контакты, соблюдать меры барьерной защиты — те же маски, ту же социальную дистанцию. Да, все эти вещи уже надоели, но из них жизнь состоит. Вот эти несколько недель надо прожить с умом", — заключил инфекционист.

Накануне в России выявили 88,8 тысячи инфицированных, 26,5 тысячи из них — в Москве. При этом госпитализировали 12,8 тысячи человек. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, на штамм "дельта" сейчас приходится 47,9 процента случаев, а на "омикрон" и другие варианты коронавируса — 52,1 процента.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 78 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета достиг 64,4 процента.
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