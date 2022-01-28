https://ria.ru/20220128/trebovaniya-1770042933.html

В Германии раскритиковали Запад из-за отказа говорить о требованиях России

В Германии раскритиковали Запад из-за отказа говорить о требованиях России - РИА Новости, 28.01.2022

В Германии раскритиковали Запад из-за отказа говорить о требованиях России

Эскалация будет нарастать из-за отказа США и НАТО говорить о требованиях России в области гарантий безопасности, заявила член комитета бундестага по... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T17:48

2022-01-28T17:48

2022-01-28T17:48

в мире

киев

нато

восточная европа

минобороны германии

севим дагделен

россия

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БЕРЛИН, 28 янв - РИА Новости. Эскалация будет нарастать из-за отказа США и НАТО говорить о требованиях России в области гарантий безопасности, заявила член комитета бундестага по международной политике Севим Дагделен ("Левые")."Левые" критикуют продолжающийся отказ США и НАТО даже говорить о требованиях России о гарантиях безопасности, включая договорное закрепление прекращения расширения НАТО на восток. Это означает, что конфликт с Россией будет продолжаться и обостряться дальше", - считает парламентарий, заявление опубликовано на сайте политика.Дагделен заявила, что "диалог по контролю над вооружениями, повышению прозрачности и снижению рисков, предлагаемый НАТО и США, является само собой разумеющимся, но не заменяет существенных гарантий безопасности". Украинский конфликт "можно решить только за столом переговоров, а не поставками оружия из Германии - будь то каски или гаубицы", считает она. Парламентарий добавила, что большинство немцев, согласно опросам, выступает против поставок оружия Киеву и за более активную роль Берлина в решении конфликта в Донбассе."Вместо того чтобы провоцировать дальнейшую милитаризацию Донбасса и дестабилизацию региона чисто символической политикой, правительство Германии должно призвать Киев к соблюдению минских договоренностей и однозначно осудить любое дальнейшее использование Украиной турецких боевых беспилотников", - отметила Дагделен.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.В среду США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Исходя из заявлений госсекретаря США Энтони Блинкена, американский документ отражает озабоченности Штатов действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. США в своем ответе по гарантиям безопасности не ответили на самый главный вопрос - о нерасширении НАТО на восток, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. В России идет межведомственная проработка ответа США и НАТО на предложения Москвы.В среду Минобороны ФРГ сообщило, что поставит на Украину пять тысяч касок. Посол Украины в ФРГ неоднократно призывал и требовал начать поставки оборонительного вооружения Киеву, однако в германском правительстве во главе с социал-демократом Олафом Шольцем заявили, что не будут поставлять оружие в регионы конфликта.

https://ria.ru/20220124/germaniya-1769213845.html

https://ria.ru/20220119/germaniya-1768618886.html

киев

восточная европа

россия

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в мире, киев, нато, восточная европа, минобороны германии, севим дагделен, россия