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Герои Холланда и Уолберга ищут клад в "Анчартед: на картах не значится"
Герои Холланда и Уолберга ищут клад в "Анчартед: на картах не значится" - РИА Новости, 28.01.2022
Герои Холланда и Уолберга ищут клад в "Анчартед: на картах не значится"
На YouTube-канале SonyPicturesRU опубликовали финальный трейлер приключенческого фильма "Анчартед: на картах не значится", снятого по мотивам известной... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T04:16
2022-01-28T04:16
2022-01-28T04:16
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. На YouTube-канале SonyPicturesRU опубликовали финальный трейлер приключенческого фильма "Анчартед: на картах не значится", снятого по мотивам известной видеоигры. В центре событий оказывается авантюрист Нейтан Дрейк (Холланд). Он отправляется в опасное путешествие на поиски древнего клада стоимостью около пяти миллиардов. Компанию главному герою составляет охотник за сокровищами Виктор "Салли" Салливан (Марк Уолберг).Вместе им предстоит преодолеть немало самых разных испытаний, в том числе противостоять злодею в исполнении Антонио Бандераса, который уверен, что клад принадлежал его предкам, а значит, теперь должен перейти ему. Экшен снял Рубен Фляйшер, который ранее создал "Zомбилэнд: Контрольный выстрел" (2019) и первую часть "Венома" (2018). Вместе с Холландом, Уолбергом и Бандерасом также снялись София Тейлор Али, Тати Габриэль, Патрисия Меден, Брайан Крэнстон и другие. В российских кинотеатрах премьера "Анчартед: на картах не значится" запланирована на 10 февраля.
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новости культуры, кино и сериалы, том холланд, брайан крэнстон, марк уолберг, антонио бандерас
Герои Холланда и Уолберга ищут клад в "Анчартед: на картах не значится"
Вышел финальный трейлер фильма "Анчартед: на картах не значится"
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. На YouTube-канале SonyPicturesRU опубликовали финальный трейлер приключенческого фильма "Анчартед: на картах не значится", снятого по мотивам известной видеоигры.
В центре событий оказывается авантюрист Нейтан Дрейк (Холланд). Он отправляется в опасное путешествие на поиски древнего клада стоимостью около пяти миллиардов. Компанию главному герою составляет охотник за сокровищами Виктор "Салли" Салливан (Марк Уолберг).
Вместе им предстоит преодолеть немало самых разных испытаний, в том числе противостоять злодею в исполнении Антонио Бандераса, который уверен, что клад принадлежал его предкам, а значит, теперь должен перейти ему.
Экшен снял Рубен Фляйшер, который ранее создал "Zомбилэнд: Контрольный выстрел" (2019) и первую часть "Венома" (2018).
Вместе с Холландом, Уолбергом и Бандерасом также снялись София Тейлор Али, Тати Габриэль, Патрисия Меден, Брайан Крэнстон и другие.
В российских кинотеатрах премьера "Анчартед: на картах не значится" запланирована на 10 февраля.