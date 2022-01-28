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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220128/teatr-1769925401.html
Проекты "Золотой маски" покажут в 14 городах России
Проекты "Золотой маски" покажут в 14 городах России - РИА Новости, 28.01.2022
Проекты "Золотой маски" покажут в 14 городах России
Спектаклем Театра Наций "Горбачев" в Нижнем Новгороде стартует 28 января региональная программа "Золотой маски", сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T17:41
2022-01-28T17:41
культура
большой драматический театр товстоногова
музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко
мастерская петра фоменко
театральный фестиваль "золотая маска"
театр наций
театр имени маяковского
московский драматический театр имени а. с. пушкина
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Спектаклем Театра Наций "Горбачев" в Нижнем Новгороде стартует 28 января региональная программа "Золотой маски", сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.На сцене Нижегородского ТЮЗа 28 и 29 января будет показан спектакль Театра наций "Горбачев" - первый в региональной программе фестиваля "Золотая маска", которая пройдет при поддержке Минкультуры РФ.Проекты "Золотой Маски" пройдут в 14 городах России. После Нижнего Новгорода в мае спектакли увидят зрители Екатеринбурга, Самары, Тольятти и Новокуйбышевска. В июне, благодаря сотрудничеству с международным Платоновским фестивалем, "Золотая маска" побывает в Воронеже. Участие в программе развития театрального искусства на Дальнем Востоке в августе и сентябре даст возможность показать значимые постановки последних лет в Улан-Удэ.Осенью Фестиваль после долгого перерыва вновь приедет в Красноярск. Впервые "Золотая маска" проведет проект и в небольшом городе Шатура. Вновь состоится проект в Петрозаводске, Костомукше и Череповце. Самой северной точкой в гастрольной карте фестиваля станет Норильск - там спектакли будут показаны в сентябре. Завершится региональная программа в конце ноября в Санкт-Петербурге.В региональной программе примут участие ведущие театральные коллективы, в числе которых Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко, Урал. Опера.Балет, БДТ им. Товстоногова, МХТ им. Чехова, РАМТ, Театр Пушкина, Театр Маяковского, Мастерская Петра Фоменко, Театр наций и другие.
https://ria.ru/20211102/maska-1757362197.html
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большой драматический театр товстоногова, музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко, мастерская петра фоменко, театральный фестиваль "золотая маска", театр наций, театр имени маяковского, московский драматический театр имени а. с. пушкина, новости культуры, театр
17:41 28.01.2022
 
Проекты "Золотой маски" покажут в 14 городах России

Проекты "Золотой маски" покажут в 14 городах России

Евгений Миронов и Чулпан Хаматова в спектакле "Горбачев" в Театре Наций
Евгений Миронов и Чулпан Хаматова в спектакле Горбачев в Театре Наций
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Спектаклем Театра Наций "Горбачев" в Нижнем Новгороде стартует 28 января региональная программа "Золотой маски", сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
На сцене Нижегородского ТЮЗа 28 и 29 января будет показан спектакль Театра наций "Горбачев" - первый в региональной программе фестиваля "Золотая маска", которая пройдет при поддержке Минкультуры РФ.
© Театр нацийЕвгений Миронов и Чулпан Хаматова в спектакле "Горбачев" в Театре наций
Евгений Миронов и Чулпан Хаматова в спектакле Горбачев в Театре наций
© Театр наций
Евгений Миронов и Чулпан Хаматова в спектакле "Горбачев" в Театре наций
Проекты "Золотой Маски" пройдут в 14 городах России. После Нижнего Новгорода в мае спектакли увидят зрители Екатеринбурга, Самары, Тольятти и Новокуйбышевска. В июне, благодаря сотрудничеству с международным Платоновским фестивалем, "Золотая маска" побывает в Воронеже. Участие в программе развития театрального искусства на Дальнем Востоке в августе и сентябре даст возможность показать значимые постановки последних лет в Улан-Удэ.
Осенью Фестиваль после долгого перерыва вновь приедет в Красноярск. Впервые "Золотая маска" проведет проект и в небольшом городе Шатура. Вновь состоится проект в Петрозаводске, Костомукше и Череповце. Самой северной точкой в гастрольной карте фестиваля станет Норильск - там спектакли будут показаны в сентябре. Завершится региональная программа в конце ноября в Санкт-Петербурге.
В региональной программе примут участие ведущие театральные коллективы, в числе которых Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко, Урал. Опера.Балет, БДТ им. Товстоногова, МХТ им. Чехова, РАМТ, Театр Пушкина, Театр Маяковского, Мастерская Петра Фоменко, Театр наций и другие.
Торжественная церемония вручения Российской Национальной театральной Премии - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября 2021, 13:08Культура
Объявлены номинанты на премию "Золотая маска"
 
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