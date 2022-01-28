https://ria.ru/20220128/teatr-1769925401.html

Проекты "Золотой маски" покажут в 14 городах России

Проекты "Золотой маски" покажут в 14 городах России - РИА Новости, 28.01.2022

Проекты "Золотой маски" покажут в 14 городах России

Спектаклем Театра Наций "Горбачев" в Нижнем Новгороде стартует 28 января региональная программа "Золотой маски", сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T17:41

2022-01-28T17:41

2022-01-28T17:41

культура

большой драматический театр товстоногова

музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко

мастерская петра фоменко

театральный фестиваль "золотая маска"

театр наций

театр имени маяковского

московский драматический театр имени а. с. пушкина

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Спектаклем Театра Наций "Горбачев" в Нижнем Новгороде стартует 28 января региональная программа "Золотой маски", сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.На сцене Нижегородского ТЮЗа 28 и 29 января будет показан спектакль Театра наций "Горбачев" - первый в региональной программе фестиваля "Золотая маска", которая пройдет при поддержке Минкультуры РФ.Проекты "Золотой Маски" пройдут в 14 городах России. После Нижнего Новгорода в мае спектакли увидят зрители Екатеринбурга, Самары, Тольятти и Новокуйбышевска. В июне, благодаря сотрудничеству с международным Платоновским фестивалем, "Золотая маска" побывает в Воронеже. Участие в программе развития театрального искусства на Дальнем Востоке в августе и сентябре даст возможность показать значимые постановки последних лет в Улан-Удэ.Осенью Фестиваль после долгого перерыва вновь приедет в Красноярск. Впервые "Золотая маска" проведет проект и в небольшом городе Шатура. Вновь состоится проект в Петрозаводске, Костомукше и Череповце. Самой северной точкой в гастрольной карте фестиваля станет Норильск - там спектакли будут показаны в сентябре. Завершится региональная программа в конце ноября в Санкт-Петербурге.В региональной программе примут участие ведущие театральные коллективы, в числе которых Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко, Урал. Опера.Балет, БДТ им. Товстоногова, МХТ им. Чехова, РАМТ, Театр Пушкина, Театр Маяковского, Мастерская Петра Фоменко, Театр наций и другие.

https://ria.ru/20211102/maska-1757362197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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большой драматический театр товстоногова, музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко, мастерская петра фоменко, театральный фестиваль "золотая маска", театр наций, театр имени маяковского, московский драматический театр имени а. с. пушкина, новости культуры, театр