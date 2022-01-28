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В Китае призвали США перестать играть с огнем в тайваньском вопросе
В Китае призвали США перестать играть с огнем в тайваньском вопросе - РИА Новости, 28.01.2022
В Китае призвали США перестать играть с огнем в тайваньском вопросе
Китай призывает США перестать играть с огнем в тайваньском вопросе, заявила на пресс-конференции в пятницу официальный представитель канцелярии по делам Тайваня РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T16:59
2022-01-28T17:00
в мире
сша
китай
тайвань
гоминьдан
сиомара кастро
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ПЕКИН, 28 янв - РИА Новости. Китай призывает США перестать играть с огнем в тайваньском вопросе, заявила на пресс-конференции в пятницу официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь, комментируя встречу заместителя главы администрации Тайваня Уильяма Лая (Лай Циндэ) с вице-президентом США Камалой Харрис в Гондурасе.Ранее тайваньское новостное агентство Central News Agency передавало, что Уильям Лай принял участие в церемонии инаугурации президента Гондураса Сиомары Кастро. Во время церемонии он пообщался с Харрис."Мы призываем правительство США уважать принцип "одного Китая", строго следовать своему обещанию не поддерживать "независимость Тайваня" и перестать играть с огнем в тайваньском вопросе", - сказала Чжу Фэнлянь.Она также заявила, что Демократическая прогрессивная партия (ДПП) Тайваня не перестает "вступать в сговор" с внешними силами, а также совершать провокационные действия, направленные на сепарацию острова. По словам Чжу Фэнлянь, такими действиями Тайвань ставит себя "против всей китайской нации"."Любое провокационное действие со стороны любых сил, направленное на осуществление "независимости Тайваня", повлечет за собой строгое наказание в соответствии с законом", - заключила Чжу Фэнлянь.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20211220/kitay-1764487923.html
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в мире, сша, китай, тайвань, гоминьдан, сиомара кастро
16:59 28.01.2022 (обновлено: 17:00 28.01.2022)
 
В Китае призвали США перестать играть с огнем в тайваньском вопросе

В КНР призвали США уважать идею "одного Китая" и не играть с огнем в тайваньском вопросе

© AP Photo / Chiang Ying-yingАкция протеста в Тайбэе, Тайвань
Акция протеста в Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Акция протеста в Тайбэе, Тайвань
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ПЕКИН, 28 янв - РИА Новости. Китай призывает США перестать играть с огнем в тайваньском вопросе, заявила на пресс-конференции в пятницу официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь, комментируя встречу заместителя главы администрации Тайваня Уильяма Лая (Лай Циндэ) с вице-президентом США Камалой Харрис в Гондурасе.
Ранее тайваньское новостное агентство Central News Agency передавало, что Уильям Лай принял участие в церемонии инаугурации президента Гондураса Сиомары Кастро. Во время церемонии он пообщался с Харрис.
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря 2021, 07:54
Глава МИД Китая заявил, что Тайвань "вернется домой"
"Мы призываем правительство США уважать принцип "одного Китая", строго следовать своему обещанию не поддерживать "независимость Тайваня" и перестать играть с огнем в тайваньском вопросе", - сказала Чжу Фэнлянь.
Она также заявила, что Демократическая прогрессивная партия (ДПП) Тайваня не перестает "вступать в сговор" с внешними силами, а также совершать провокационные действия, направленные на сепарацию острова. По словам Чжу Фэнлянь, такими действиями Тайвань ставит себя "против всей китайской нации".
"Любое провокационное действие со стороны любых сил, направленное на осуществление "независимости Тайваня", повлечет за собой строгое наказание в соответствии с законом", - заключила Чжу Фэнлянь.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
 
В миреСШАКитайТайваньГоминьданСиомара Кастро
 
 
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