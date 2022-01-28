20:36 28.01.2022 (обновлено: 22:42 28.01.2022)
В Ташкенте завели дело на женщину, бросившую девочку в вольер к медведю
В Ташкенте завели дело на женщину, бросившую девочку в вольер к медведю в зоопарке
ТАШКЕНТ, 28 янв — РИА Новости. Органы прокуратуры Узбекистана возбудили уголовное дело в отношении женщины, перекинувшей свою трехлетнюю дочь в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке, по статье "Покушение на умышленное убийство", предусматривающей минимум 15 лет тюрьмы, сообщает в пятницу пресс-служба Генпрокуратуры страны.
Ранее в пятницу пресс-служба зоопарка Ташкента сообщила, что женщина перекинула девочку в вольер к медведю, хищник ребенка не тронул, девочка пострадала от падения с высоты порядка пяти метров.
"В отношении женщины, сбросившей девочку в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке, возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии", — говорится в сообщении в Telegram-канале ГП. По уточненным данным ведомства, женщина — мать пострадавшей трехлетней девочки.
Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати пяти лет или пожизненного лишения свободы.
По данным пресс-службы зоопарка, кавказский бурый медведь Зузу следил за действиями женщины через металлическую ограду, затем медленно спустился в ров, подошел к девочке, понюхал и отошел. Затем работники зоопарка заманили медведя во внутреннее помещение вольера. Девочка сейчас находится под наблюдением врачей. Ташкентский зоопарк сообщил, что покроет все расходы на оказание медицинской помощи пострадавшему ребенку.