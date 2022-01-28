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Экс-премьер Молдавии назвал повышение тарифа на газ незаконным
Экс-премьер Молдавии назвал повышение тарифа на газ незаконным - РИА Новости, 28.01.2022
Экс-премьер Молдавии назвал повышение тарифа на газ незаконным
Экс-премьер Молдавии Ион Кику считает, что решение о повышении тарифа на газ в Молдавии принято задним числом, что противоречит местному законодательству,... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T17:29
2022-01-28T17:29
в мире
природный газ
молдавия
газпром
сергей куприянов
молдовагаз
жкх
ион кику
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КИШИНЕВ, 28 янв - РИА Новости. Экс-премьер Молдавии Ион Кику считает, что решение о повышении тарифа на газ в Молдавии принято задним числом, что противоречит местному законодательству, поэтому потребители должны платить за топливо по старым ценам.Национальное агентство по регулированию энергетики Молдавии (НАРЭ) одобрило повышение тарифа на газ для бытовых потребителей с 569 до 785 долларов за тысячу кубометров. По просьбе "Молдовагаза", тариф вступил в силу задним числом с 1 января."НАРЭ приняло сегодня незаконное решение о повышение тарифа на газ ретроактивно, т.е. с применением нового тарифа с 1-го января 2022 года - это является грубым нарушением существующего законодательства. Полный бойкот незаконно утвержденным тарифам. Будем оплачивать потребленный в январе газ по существующему тарифу", - написал Кику в своем Telegram-канале.Он объяснил, что решения, которые принимает НАРЭ, являются нормативными актами и не могут приниматься задним числом. Экс-премьер напомнил, что в декабре 2019 года агентство приняло решение о повышении тарифа на газ задним числом. Оно было отменено Высшей судебной палатой."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.
https://ria.ru/20220127/gaz-1769879906.html
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в мире, природный газ, молдавия, газпром, сергей куприянов, молдовагаз, жкх, ион кику
17:29 28.01.2022
 
Экс-премьер Молдавии назвал повышение тарифа на газ незаконным

Экс-премьер Молдавии Кику призвал бойкотировать "незаконное" повышение тарифа на газ

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 28 янв - РИА Новости. Экс-премьер Молдавии Ион Кику считает, что решение о повышении тарифа на газ в Молдавии принято задним числом, что противоречит местному законодательству, поэтому потребители должны платить за топливо по старым ценам.
Национальное агентство по регулированию энергетики Молдавии (НАРЭ) одобрило повышение тарифа на газ для бытовых потребителей с 569 до 785 долларов за тысячу кубометров. По просьбе "Молдовагаза", тариф вступил в силу задним числом с 1 января.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
Вчера, 22:32
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"НАРЭ приняло сегодня незаконное решение о повышение тарифа на газ ретроактивно, т.е. с применением нового тарифа с 1-го января 2022 года - это является грубым нарушением существующего законодательства. Полный бойкот незаконно утвержденным тарифам. Будем оплачивать потребленный в январе газ по существующему тарифу", - написал Кику в своем Telegram-канале.
Он объяснил, что решения, которые принимает НАРЭ, являются нормативными актами и не могут приниматься задним числом. Экс-премьер напомнил, что в декабре 2019 года агентство приняло решение о повышении тарифа на газ задним числом. Оно было отменено Высшей судебной палатой.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.
Логотип компании Молдовагаз - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
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В Кишиневе заявили о начале аудита долга "Молдовагаза"
 
В миреПриродный газМолдавияГазпромСергей КуприяновМолдовагазЖКХИон Кику
 
 
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