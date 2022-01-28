https://ria.ru/20220128/tailand-1770003818.html

В Таиланде подсчитали, сколько туристов заболели коронавирусом на отдыхе

В Таиланде подсчитали, сколько туристов заболели коронавирусом на отдыхе - РИА Новости, 28.01.2022

В Таиланде подсчитали, сколько туристов заболели коронавирусом на отдыхе

В Таиланде отчитались о заболевших коронавирусом иностранных туристах с 1 по 23 января 2022 года, россиян среди них немного – чуть более процента от общего... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T19:43

2022-01-28T19:43

2022-01-28T19:43

туризм

таиланд

узбекистан

великобритания

пхукет (остров)

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

пхукет (провинция)

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Таиланде отчитались о заболевших коронавирусом иностранных туристах с 1 по 23 января 2022 года, россиян среди них немного – чуть более процента от общего числа приезжающих, сообщает АТОР.В первый день прибытия на Пхукет 248 гостей из РФ получили положительный результат. Это меньше двух процентов от общего числа – 14,6 тысяч – приехавших на остров российских туристов.Лидирует в "ковидном" антирейтинге Таиланда в январе Узбекистан с 11,6 процентами. Меньше всего заболевали туристы из Великобритании – 1,18 процента от общего количества приехавших.По словам туроператоров, в случае положительного теста необходимо сделать повторное исследование, что сопряжено с дополнительными расходами. Стоимость одного ПЦР на Пхукете находится на уровне 2000 – 4300 бат (4700 –10 000 рублей). На Самуи тарифы чуть ниже –2200 – 2990 бат (5200 –6900 рублей).Если и второй результат окажется положительным, придется отправиться на карантин. Проходить его пока нужно за свой счет, поскольку стандартные медстраховки не покрывают стоимости размещения в спецотеле.Однако с 1 февраля, после повторного введения программы Test & Go, которой смогут воспользоваться и россияне, можно будет оформить комплексную медицинскую страховку в самом Таиланде. Туроператоры призывают не беспокоиться. Число положительных тестов, хоть и немного увеличилось в январе, все же не растет в геометрической прогрессии. Эксперты рекомендуют приобретать страховку от невыезда и переносить даты поездки при малейшем недомогании перед вылетом.

https://ria.ru/20211208/tailand-1762079204.html

https://ria.ru/20220125/tailand-1769374071.html

таиланд

узбекистан

великобритания

пхукет (остров)

пхукет (провинция)

россия

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