https://ria.ru/20220128/sud-1769909442.html

Мужчина, толкнувший журналистку ВГТРК во время съемки, пойдет под суд

Мужчина, толкнувший журналистку ВГТРК во время съемки, пойдет под суд - РИА Новости, 28.01.2022

Мужчина, толкнувший журналистку ВГТРК во время съемки, пойдет под суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение против мужчины, который вытолкнул из помещения журналистку ВГТРК во время съёмки репортажа, сообщает пресс-служба РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T09:23

2022-01-28T09:23

2022-01-28T09:23

происшествия

астрахань

москва

вгтрк

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительное заключение против мужчины, который вытолкнул из помещения журналистку ВГТРК во время съёмки репортажа, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.В СК ранее сообщали, что 11 ноября 2021 года корреспондент ВГТРК снимала репортаж о деятельности ООО "Живые деньги", расположенного в 1-м Люсиновском переулке. Отмечалось, что в ходе подготовки видеосюжета журналистку вытолкнули из помещения и она упала на пол. По данным следствия, применивший силу мужчина 1976 года рождения причинил потерпевшей физический и моральный вред."Замоскворецкая межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего уроженца Астрахани. Он обвиняется в совершении преступления <...> "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения к отказу от дачи информации", - говорится в сообщении.По данным прокуратуры, обвиняемый осознавал, что перед ним съемочная группа, но решил воспрепятствовать их законной профессиональной деятельности и ограничил их проход в помещение организации.Отмечается, что в ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей.

https://ria.ru/20220125/udar-1769417245.html

https://ria.ru/20220121/bortprovodnik-1768846533.html

астрахань

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происшествия, астрахань, москва, вгтрк, следственный комитет россии (ск рф)