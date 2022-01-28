https://ria.ru/20220128/sud-1769908915.html

Школьника, напавшего на учительницу в Пермском крае, отправили на лечение

Школьника, напавшего на учительницу в Пермском крае, отправили на лечение - РИА Новости, 28.01.2022

Школьника, напавшего на учительницу в Пермском крае, отправили на лечение

Суд отправил школьника, напавшего на учительницу физики в Пермском крае, на принудительное лечение, сообщили РИА Новости в Березниковском городском суде. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T09:19

2022-01-28T09:19

2022-01-28T09:19

происшествия

пермский край

березники

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

россия

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ПЕРМЬ, 28 янв - РИА Новости. Суд отправил школьника, напавшего на учительницу физики в Пермском крае, на принудительное лечение, сообщили РИА Новости в Березниковском городском суде.По данным СК РФ, 21 мая прошлого года в одном из учебных заведений города Березники Пермского края ученик 10-го класса во время урока вошел в кабинет и не менее двух раз ударил педагога ножом в шею. Было возбуждено дело о покушении на убийство. Изначально медики характеризовали состояние женщины как тяжелое, она пробыла в медучреждении около двух недель. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что "у несовершеннолетнего выявлено психическое расстройство, которое лишало и лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими".Уголовное дело с постановлением о применении к подростку принудительных мер медицинского характера в декабре 2021 года поступило в суд для рассмотрения по существу."К несовершеннолетнему применили принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - рассказали в суде.Заседание проходило 27 января в закрытом режиме. Подростка на процессе сопровождал представитель пермского спецзаведения, в котором юноша находился до решения суда, уточнила собеседница. Она отметила, что решение суда может быть обжаловано в течение 10 дней.

https://ria.ru/20220124/napadenie-1769225060.html

пермский край

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происшествия, пермский край, березники, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия