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Школьника, напавшего на учительницу в Пермском крае, отправили на лечение
Школьника, напавшего на учительницу в Пермском крае, отправили на лечение - РИА Новости, 28.01.2022
Школьника, напавшего на учительницу в Пермском крае, отправили на лечение
Суд отправил школьника, напавшего на учительницу физики в Пермском крае, на принудительное лечение, сообщили РИА Новости в Березниковском городском суде. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T09:19
2022-01-28T09:19
происшествия
пермский край
березники
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
россия
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ПЕРМЬ, 28 янв - РИА Новости. Суд отправил школьника, напавшего на учительницу физики в Пермском крае, на принудительное лечение, сообщили РИА Новости в Березниковском городском суде.По данным СК РФ, 21 мая прошлого года в одном из учебных заведений города Березники Пермского края ученик 10-го класса во время урока вошел в кабинет и не менее двух раз ударил педагога ножом в шею. Было возбуждено дело о покушении на убийство. Изначально медики характеризовали состояние женщины как тяжелое, она пробыла в медучреждении около двух недель. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что "у несовершеннолетнего выявлено психическое расстройство, которое лишало и лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими".Уголовное дело с постановлением о применении к подростку принудительных мер медицинского характера в декабре 2021 года поступило в суд для рассмотрения по существу."К несовершеннолетнему применили принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - рассказали в суде.Заседание проходило 27 января в закрытом режиме. Подростка на процессе сопровождал представитель пермского спецзаведения, в котором юноша находился до решения суда, уточнила собеседница. Она отметила, что решение суда может быть обжаловано в течение 10 дней.
https://ria.ru/20220124/napadenie-1769225060.html
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происшествия, пермский край, березники, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия
09:19 28.01.2022
 
Школьника, напавшего на учительницу в Пермском крае, отправили на лечение

Школьника, напавшего на учительницу в Пермском крае, отправили на принудительное лечение

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРешетка перед зданием суда
Решетка перед зданием суда - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Решетка перед зданием суда
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ПЕРМЬ, 28 янв - РИА Новости. Суд отправил школьника, напавшего на учительницу физики в Пермском крае, на принудительное лечение, сообщили РИА Новости в Березниковском городском суде.
По данным СК РФ, 21 мая прошлого года в одном из учебных заведений города Березники Пермского края ученик 10-го класса во время урока вошел в кабинет и не менее двух раз ударил педагога ножом в шею. Было возбуждено дело о покушении на убийство. Изначально медики характеризовали состояние женщины как тяжелое, она пробыла в медучреждении около двух недель. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что "у несовершеннолетнего выявлено психическое расстройство, которое лишало и лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими".
Уголовное дело с постановлением о применении к подростку принудительных мер медицинского характера в декабре 2021 года поступило в суд для рассмотрения по существу.
"К несовершеннолетнему применили принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - рассказали в суде.
Заседание проходило 27 января в закрытом режиме. Подростка на процессе сопровождал представитель пермского спецзаведения, в котором юноша находился до решения суда, уточнила собеседница. Она отметила, что решение суда может быть обжаловано в течение 10 дней.
Сотрудник полиции
24 января, 11:49
В Пензе задержали подозреваемого в нападении на школьника
 
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