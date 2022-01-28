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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20220128/stroyka-1770034223.html
В Тверской области построят поле для мини-футбола
В Тверской области построят поле для мини-футбола - РИА Новости, 28.01.2022
В Тверской области построят поле для мини-футбола
В Калининском районе Тверской области построят поле с искусственным покрытием для мини-футбола, сообщает пресс-служба регионального правительства, решение об... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T17:15
2022-01-28T17:15
тверская область
калининский район
игорь руденя
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ТВЕРЬ. 28 янв - РИА Новости. В Калининском районе Тверской области построят поле с искусственным покрытием для мини-футбола, сообщает пресс-служба регионального правительства, решение об этом принял глава области Игорь Руденя по итогам личного приема граждан."Мы очень нуждаемся в этом объекте. В нашем поселении уже два года существует футбольный клуб, в котором занимается 60 детей в возрасте от четырех до 16 лет. А начиналось всё с 10 ребят. Так что развитие идёт, вовлечение в спорт наших детей считаем важным направлением", - сказала на приеме тверичанка.Губернатор заявил, что работы включены в программу на этот год."План такой – провести конкурсные процедуры, а затем в течение трех месяцев реализовать проект", - отметил Руденя.Он также сказал, что со стороны местных инициативных жителей должен быть организован контроль за проведением и качеством выполняемых работ.
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калининский район, игорь руденя
17:15 28.01.2022
 

В Тверской области построят поле для мини-футбола

© Фото : пресс-служба Тверской областиПоле с искусственным покрытием для мини-футбола
Поле с искусственным покрытием для мини-футбола - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© Фото : пресс-служба Тверской области
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ТВЕРЬ. 28 янв - РИА Новости. В Калининском районе Тверской области построят поле с искусственным покрытием для мини-футбола, сообщает пресс-служба регионального правительства, решение об этом принял глава области Игорь Руденя по итогам личного приема граждан.
"Мы очень нуждаемся в этом объекте. В нашем поселении уже два года существует футбольный клуб, в котором занимается 60 детей в возрасте от четырех до 16 лет. А начиналось всё с 10 ребят. Так что развитие идёт, вовлечение в спорт наших детей считаем важным направлением", - сказала на приеме тверичанка.
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Губернатор заявил, что работы включены в программу на этот год.
"План такой – провести конкурсные процедуры, а затем в течение трех месяцев реализовать проект", - отметил Руденя.
Он также сказал, что со стороны местных инициативных жителей должен быть организован контроль за проведением и качеством выполняемых работ.
 
Тверская областьКалининский районИгорь Руденя
 
 
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