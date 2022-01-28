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Липецкие власти построят семь спортплощадок за 150 миллионов рублей
Липецкие власти построят семь спортплощадок за 150 миллионов рублей - РИА Новости, 28.01.2022
Липецкие власти построят семь спортплощадок за 150 миллионов рублей
Семь комплексных спортивных площадок будут построены в этом году в Липецкой области, стоимость работ составит 150 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T10:13
2022-01-28T10:13
2022-01-28T10:13
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Семь комплексных спортивных площадок будут построены в этом году в Липецкой области, стоимость работ составит 150 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, за основу возьмут школьные площадки, требующие обновления. Где именно они появятся и какое там установят оборудование, решат сами жители области - на портале "Открытый Липецк" будет запущено голосование. На выбор жителей представят школы, где недостаточно развита спортивная инфраструктура или открыты спортивные либо кадетские классы.Артамонов отметил, что комплексная реконструкция позволит создать условия для тренировки любителей разных видов спорта. Каждая площадка, как ожидается, будет включать в себя хоккейную коробку, баскетбольную и волейбольную площадку, тренажёры, а также будет оснащена хорошим освещением."Все спортплощадки будут открыты для посещения, лишних заборов никто не поставит. На семь объектов выделили 150 миллионов рублей. Планируем, что к первому сентября все они будут сданы", - сказал Артамонов.
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игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 28 янв - РИА Новости
. Семь комплексных спортивных площадок будут построены в этом году в Липецкой области, стоимость работ составит 150 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, за основу возьмут школьные площадки, требующие обновления. Где именно они появятся и какое там установят оборудование, решат сами жители области - на портале "Открытый Липецк" будет запущено голосование. На выбор жителей представят школы, где недостаточно развита спортивная инфраструктура или открыты спортивные либо кадетские классы.
Артамонов отметил, что комплексная реконструкция позволит создать условия для тренировки любителей разных видов спорта. Каждая площадка, как ожидается, будет включать в себя хоккейную коробку, баскетбольную и волейбольную площадку, тренажёры, а также будет оснащена хорошим освещением.
"Все спортплощадки будут открыты для посещения, лишних заборов никто не поставит. На семь объектов выделили 150 миллионов рублей. Планируем, что к первому сентября все они будут сданы", - сказал Артамонов.