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В Киргизии рассказали, кто займется расследованием инцидента на границе

В Киргизии рассказали, кто займется расследованием инцидента на границе - РИА Новости, 28.01.2022

В Киргизии рассказали, кто займется расследованием инцидента на границе

Расследованием инцидента на киргизско-таджикской границе займется спецкомиссия, созданная по поручению президента Киргизии Садыра Жапарова, сообщил журналистам... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T07:51

2022-01-28T07:51

2022-01-28T07:51

в мире

киргизия

таджикистан

садыр жапаров

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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БИШКЕК, 28 янв - РИА Новости. Расследованием инцидента на киргизско-таджикской границе займется спецкомиссия, созданная по поручению президента Киргизии Садыра Жапарова, сообщил журналистам глава Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев.По словам Ташиева, в настоящий момент ситуация на границе относительно стабильная. Он уточнил, что жертв среди военнослужащих и мирных жителей Киргизии нет, пострадали 11 человек - все они в настоящее время получают необходимое лечение.Также глава госкомитета сообщил, что в пятницу запланирована встреча с представителями таджикской стороны, на которой будет обсуждаться инцидент на границе.В четверг погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяла гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен. Боестолкновения длились в течение нескольких часов, перемирия удалось достичь после переговоров представителей двух стран в районе 00.00 мск 28 января.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.

https://ria.ru/20220128/kirgiziya-1769897935.html

https://ria.ru/20220128/kirgiziya-1769888497.html

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в мире, киргизия, таджикистан, садыр жапаров, столкновения на границе таджикистана и киргизии