В Киргизии рассказали, кто займется расследованием инцидента на границе
Глава ГКНБ Киргизии Ташиев: расследованием инцидента на границе займется спецкомиссия
© Фото : пресс-служба ГПС КРВоеннослужащие на границе Киргизии и Таджикистана
© Фото : пресс-служба ГПС КР
Военнослужащие на границе Киргизии и Таджикистана. Архивное фото
БИШКЕК, 28 янв - РИА Новости. Расследованием инцидента на киргизско-таджикской границе займется спецкомиссия, созданная по поручению президента Киргизии Садыра Жапарова, сообщил журналистам глава Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев.
"Ситуация находится под контролем президента Садыра Жапарова, он на постоянной связи с нами. Будет создана спецкомиссия, которая выяснит причины произошедшего", - заявил глава спецслужбы.
По словам Ташиева, в настоящий момент ситуация на границе относительно стабильная. Он уточнил, что жертв среди военнослужащих и мирных жителей Киргизии нет, пострадали 11 человек - все они в настоящее время получают необходимое лечение.
Также глава госкомитета сообщил, что в пятницу запланирована встреча с представителями таджикской стороны, на которой будет обсуждаться инцидент на границе.
В четверг погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяла гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен. Боестолкновения длились в течение нескольких часов, перемирия удалось достичь после переговоров представителей двух стран в районе 00.00 мск 28 января.
Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.