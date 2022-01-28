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В США трое полицейских пострадали при стрельбе
В США трое полицейских пострадали при стрельбе - РИА Новости, 28.01.2022
В США трое полицейских пострадали при стрельбе
По меньшей мере трое сотрудников полиции получили ранения в результате стрельбы, которая произошла неподалеку от делового центра Хьюстона (штат Техас), сообщает РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T00:53
2022-01-28T00:53
2022-01-28T01:08
в мире
сша
хьюстон
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ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. По меньшей мере трое сотрудников полиции получили ранения в результате стрельбы, которая произошла неподалеку от делового центра Хьюстона (штат Техас), сообщает в Twitter в четверг местная полиция."Подозреваемый скрылся с места преступления на белом автомобиле Mercedes и сейчас находится в розыске. Просим вас избегать данный район", - говорится в сообщении полиции Хьюстона.Подробности происшествия не приводятся. В полиции отметили, что пострадавшие при стрельбе полицейские доставлены в больницу.
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в мире, сша, хьюстон, техас
00:53 28.01.2022 (обновлено: 01:08 28.01.2022)
В США трое полицейских пострадали при стрельбе
В американском Хьюстоне трое полицейских пострадали при стрельбе