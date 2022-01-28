https://ria.ru/20220128/strelba-1769890150.html

В США трое полицейских пострадали при стрельбе

В США трое полицейских пострадали при стрельбе - РИА Новости, 28.01.2022

В США трое полицейских пострадали при стрельбе

По меньшей мере трое сотрудников полиции получили ранения в результате стрельбы, которая произошла неподалеку от делового центра Хьюстона (штат Техас), сообщает РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T00:53

2022-01-28T00:53

2022-01-28T01:08

в мире

сша

хьюстон

техас

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ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. По меньшей мере трое сотрудников полиции получили ранения в результате стрельбы, которая произошла неподалеку от делового центра Хьюстона (штат Техас), сообщает в Twitter в четверг местная полиция."Подозреваемый скрылся с места преступления на белом автомобиле Mercedes и сейчас находится в розыске. Просим вас избегать данный район", - говорится в сообщении полиции Хьюстона.Подробности происшествия не приводятся. В полиции отметили, что пострадавшие при стрельбе полицейские доставлены в больницу.

https://radiosputnik.ria.ru/20220115/strelba-1767970017.html

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в мире, сша, хьюстон, техас