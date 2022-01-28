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Российские дипломаты покинут США 30 января

Российские дипломаты покинут США 30 января - РИА Новости, 28.01.2022

Российские дипломаты покинут США 30 января

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что 27 сотрудников российской дипмиссии покинут страну к 30 января, еще 28 - к концу июня текущего года. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T19:20

2022-01-28T19:20

2022-01-28T19:29

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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что 27 сотрудников российской дипмиссии покинут страну к 30 января, еще 28 - к концу июня текущего года."В сентябре прошлого года американцы передали нам список из 55 сотрудников российских двусторонних дипмиссий, которым в 2022 году предписано уехать из США в два этапа. Двадцать семь сотрудников должны покинуть страну к 30 января, еще 28 – к 30 июня текущего года. На сегодняшний день из первой группы уехали 23 сотрудника, 29 января возвращаются на Родину еще 4 человека", - сказал Антонов, чей комментарий обнародован в аккаунте посольства РФ в Facebook.Глава российской дипмиссии сообщил, что после этой высылки в посольстве РФ в США остаются 184 работника, что включает как дипломатов, так и административно-технический персонал.Антонов указал, что в данной ситуации Москва оставляет за собой право на ответные действия и при любых обстоятельствах намерена действовать по принципу взаимности."Российская сторона выступает за создание нормальных условий жизнедеятельности дипломатов в США и России. Наше предложение об аннулировании всех ограничений, включая визовую сферу, остаются в силе", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

https://ria.ru/20220123/diplomatiya-1769069510.html

https://ria.ru/20220127/ssha-1769817134.html

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сша, россия, в мире, москва, анатолий антонов, facebook, ситуация в днр и лнр