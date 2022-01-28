19:20 28.01.2022 (обновлено: 19:29 28.01.2022)
Российские дипломаты покинут США 30 января
Посол Антонов: 27 российских дипломатов покинут США 30 января, еще 28 - до конца июня
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США у американского посольства в Москве
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что 27 сотрудников российской дипмиссии покинут страну к 30 января, еще 28 - к концу июня текущего года.
"В сентябре прошлого года американцы передали нам список из 55 сотрудников российских двусторонних дипмиссий, которым в 2022 году предписано уехать из США в два этапа. Двадцать семь сотрудников должны покинуть страну к 30 января, еще 28 – к 30 июня текущего года. На сегодняшний день из первой группы уехали 23 сотрудника, 29 января возвращаются на Родину еще 4 человека", - сказал Антонов, чей комментарий обнародован в аккаунте посольства РФ в Facebook.
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Глава российской дипмиссии сообщил, что после этой высылки в посольстве РФ в США остаются 184 работника, что включает как дипломатов, так и административно-технический персонал.
Антонов указал, что в данной ситуации Москва оставляет за собой право на ответные действия и при любых обстоятельствах намерена действовать по принципу взаимности.
"Российская сторона выступает за создание нормальных условий жизнедеятельности дипломатов в США и России. Наше предложение об аннулировании всех ограничений, включая визовую сферу, остаются в силе", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.